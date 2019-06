Sylter Läuferin gelingt das Triple

Sandra Morchner gewann Deutsche 10 000-Meter-Meisterschaften in neuer Bestzeit und stellte zugleich neuen Rekord in ihrer Altersklasse auf

von ago

19. Juni 2019, 13:47 Uhr

Essen/Sylt | Es lief alles wie Vorhergesehen für Sandra Morchner vom Laufteam Kassel bei den Deutschen 10 000-Meter-Meisterschaften im Essener Sportpark Am Hallo“. Beim frühen Startzeitpunkt um 14.15 Uhr bestimmte ein starker Wind das Geschehen. Schon kurz nach dem Start übernahm die Sylterin das Geschehen in die Hand. Ohne Rücksicht auf ihre Gegnerinnen und den starken Wind spulte sie die 25 Runden herunter. Lediglich die Darmstädterin Simone Raatz konnte im gewissen Abstand folgen. Drei Runden vor Schluss hatte Morchner das gesamte Feld mindestens einmal überrundet. Den letzten Kilometer konnte sie dann genießen. Die Uhren blieben bei der neuen Bestzeit von 35:20,51 Minuten stehen. Die Freude steigerte sich, als sie erfuhr, dass diese Zeit zugleich einen neuen Deutschen Rekord in der W45 bedeutete. Die aktuelle Bestmarke pulverisierte sie um 33 Sekunden. Sandra Morchner gelang damit nach den Titelgewinnen im Halbmarathon und Marathon das angestrebte Triple. Mit dem achten nationalen Einzeltitel in den letzten zwei Jahren hält sie nun auch die nationalen Bestzeiten über diese Strecken. Im Ziel lag sie über 500 Meter vor den beiden W40-Läuferinnen Simone Raatz (Darmstadt) und der vom EAM Kassel Marathon bekannten Christl Dörschel (SG Wenden). „Ich bin äußerst glücklich, dass sich heute mein intensives Training auszahlte. Mein nächstes Ziel ist nun die Europameisterschaft der Senioren in Venedig“, äußerte Morchner sich gegen über den Journalisten.