Sylter Kirchen werden digital

Damit Menschen weiterhin an Gottesdiensten teilnehmen können, haben sich die evangelischen Kirchen auf Sylt etwas einfallen lassen

Avatar_shz von sr

18. März 2020, 14:36 Uhr

Sylt | Nicht nur, aber besonders in Zeiten wie diesen, bieten die Kirchengemeinden Zufluchtsorte zu denen neben den Kirchen als Orte der Stille und des Gebets auch die Gottesdienste als fester Ankerpunkt zählen. Da diese aufgrund der aktuellen Erlässe bezüglich des Coronavirus nicht mehr besucht werden dürfen, werden die evangelischen Kirchengemeinden der Insel Sylt gemeinsam Gottesdienste begehen, die dann virtuell besucht werden können. Gemeinsam mit „Sylt 1 TV“ entstehen diese Gottesdienste, die dann sonntags um 10 Uhr ausgestrahlt werden.

Auch über die Kar-und Ostertage werden die Kirchen auf diesem Weg in Kontakt bleiben und die Pandemiekrise seelsorglich und spirituell begleiten. Den Link zu den Gottesdiensten findet man in

Kürze auch auf den Homepages der Kirchengemeinden. In diesem Zusammenhang weisen einige

Kirchengemeinden auch auf ihre YouTube Kanäle hin, auf denen die Gottesdienste im Anschluss an die Live-Ausstrahlung auch zu einem späteren Zeitpunkt noch abrufbar sein werden.

Der ökumenische Pastorenkonvent nutzt damit alle zur Verfügung stehenden Wege um den Menschen

weiter nahe zu sein und um mit diesem Angebot Kraft und Unterstützung zu schenken.

Den ersten Gottesdienst sendet Sylt 1TV am Sonntag, den 22. März aus der St. Severinkirche mit Pastorin Susanne Zingel und Pastorin Annette Gruenagel.