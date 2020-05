Sylter Kommunalpolitik : Sylter Kellerbau ohne Grenzen

Antrag auf Einschränkungen für Bauvorhaben fand im Wenningstedter Bauausschuss keine Mehrheit.

von Ralf Henningsen

05. Mai 2020, 18:12 Uhr

Wenningstedt | Ungewohnter Ablauf der ersten Wenningstedter Bauausschusssitzung nach zwei Monaten Zwangspause: Am Eingang mussten Kommunalpolitiker und Gäste ihre Hände desinfizieren und sich in eine Anwesenheitsliste eintragen. Mit weitem Abstand verteilten sich die knapp 20 Menschen über den Kursaal, in dem sonst Hunderte Platz finden. Um viel Platz ging es auch in der Tagesordnung – das Sylter Dauerthema Außenkeller brannte mehreren Ausschussmitgliedern unter den Nägeln.

Auslöser war ein Antrag der Fraktion Zukunft, in dem von einer deutlichen Zunahme von Außenkellern die Rede ist. In dieser Legislaturperiode seien in Wenningstedt bereits 21 Bauanträge behandelt worden, bei denen das Kellergeschoss die Außenmaße des Erdgeschosses meist deutlich überschreitet. Den Bedarf dafür sehen die Antragsteller nicht, die Geschossflächenzahl und die Bauordnung erlaubten keine oder nur wenige Aufenthaltsräume im Kellergeschoss. Zudem beeinträchtigten Außenkeller in ökologischer Hinsicht die Bodenfunktionen und die Grundwasserbildung, führten zu einer zusätzlichen Oberflächenversiegelung und stellten somit eine Umweltbelastung dar. Wörtlich heißt es in dem Antrag: „Schwimmbäder und Wellnessbereiche für wenige ausgewählte Nutzer, wie sie oft in Gebäuden mit Außenkellern erstellt werden, stellen einen verzichtbaren Komfort und Luxus dar, der zu Lasten der Mitbürger und der Umwelt geht und somit volkswirtschaftlich schädlich ist.“

Bei Gewerbebauten sähe der Fall anders aus – hier könnten Kellerräume wirtschaftlich erforderlich sein, etwa für Tiefgaragen oder auch Wellnessbereiche, die vielen Nutzern zur Verfügung stehen.

Die oberirdische Versiegelung von Flächen sollte nach Auffassung der Zukunft-Fraktion in einem vertretbaren Verhältnis zur Bebauungsgröße, aber auch zur Größe des Grundstücks stehen. Auf Sylt gebe es „mindestens einen Fall, in dem in einer sensiblen Naturlandschaft mehrere Kellergeschosse gebaut wurden“. Gemeint ist offenkundig eine Dauerbaustelle in der Nachbargemeinde Kampen, wo ein Privathaus am Watt dreistöckig unterkellert wurde. „Ein vernünftiger Grund hierfür ist nicht bekannt“, heißt es in dem von Björn Manthey unterschriebenen Antrag. „Damit dieses Beispiel nicht Schule macht, wird angestrebt, die Anzahl der Kellergeschosse und deren Tiefe zu beschränken.“

Das Bauamt räumt der Begrenzung von Kellergeschossen nur geringe Chancen ein. „Die rechtliche Situation stellt sich leider schwierig dar“, heißt es in einer Stellungnahme der Inselverwaltung. Gestalterische Festsetzungen in Bebauungsplänen müssten sich auf die städtebaulich wirksame Gestalt beziehen. Und in die Erde eingelassene Gebäudeteile seien städtebaulich nicht wirksam – sie treten an der Oberfläche nicht in Erscheinung. Allenfalls Zufahrten, Schächte, Treppen oder Lüftungsauslässe wären relevant.

Art und Maß der baulichen Nutzung würden durch die Geschossraumzahl und die Geschossflächenzahl festgelegt. Für die Begrenzung von Außenkellern kämen sie jedoch nicht in Betracht – sie beziehen sich nur auf oberirdische Anlagen oder Vollgeschosse, mehrere Kelleretagen und Nebenräume wären damit nicht zu verhindern. Grundsätzlich könnten in B-Plänen auch Regelungen zu Art und Maß von einzelnen Etagen getroffen werden, doch solche Klauseln seien „gerichtsfest“ zu begründen. Der Bodenschutz, der Grundwasserschutz oder die Nutzungsintensität von Gebäuden wären mögliche Argumente. Als Beispiel nennt die Inselverwaltung den Lister B-Plan Nr. 1, in dem der Schutz der Dünenlandschaft eine größere Rolle gespielt habe. Eine einheitliche Regelung für alle B-Pläne zu finden, dürfte schwierig werden.

Der Antrag der Fraktion Zukunft, die Baubehörden oder ein Planungsbüro mit der weiteren Prüfung zu beauftragen, fand jedoch keine Mehrheit – fünf Ausschussmitglieder stimmten dafür, fünf dagegen. „Mehrere Kelleretagen werden wir nicht verhindern können“, erklärte Bauausschuss-Vorsitzender Gerhard Hausen (Aktive Bürger), und die Neubearbeitung aller B-Pläne des Dorfes sei ein zu großer Aufwand.