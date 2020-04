Und dann kam Corona... : Sylter Journalistin in der Krise

In einer neuen Serie begleitet die Sylter Rundschau kleine und große Sylter Firmen durch die Krise.

17. April 2020, 18:24 Uhr

Wenningstedt | Die Nachrichten überschlagen sich seit Beginn der Coronakrise mit bundesweiten Meldungen aus der Wirtschaft. Doch wie geht es den Unternehmen direkt vor unserer Tür auf Sylt? Exemplarisch begleitet die Sylter Rundschau eine Freiberuflerin, ein Steuerberatungsunternehmen, einen Verein, einen großen Sylter Arbeitgeber und einen Handwerksbetrieb durch diese Zeit. Heute starten wir mit der „solo-selbstständigen“ Journalistin Imke Wein.

Eigentlich wäre Imke Wein gemeinsam mit ihrem elfjährigen Sohn in den Osterferien durch ganz Deutschland gewandert. So der ursprüngliche Plan der Sylterin, die als selbstständige Journalistin arbeitet. „Das wäre das erste Mal in zwanzig Jahren gewesen, dass ich mir richtig freigenommen hätte“, lacht sie über die unfreiwillige Komik der Situation. Denn statt zu wandern, ist Imke Wein nun in einer Art Zwangsurlaub – die Corona-Pandemie hat auch ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht und nicht nur ihre Urlaubspläne durchkreuzt, sondern auch ihren Berufsalltag komplett über den Haufen geworfen.

„Mein ganzes Business hat mit Kultur und Tourismus zu tun“, erklärt sie. Gemeinsam mit Grafik-Designerin Anja Buchholz bildet Imke den Kopf der Agentur „fofftein“. Die beiden entwickeln Kommunikations-Konzepte für Kultur, Tourismus, Gastronomie und Hotellerie. Aufträge, die sie sonst immer reichlich hat, fehlen komplett. Denn wie soll beispielsweise ein Magazin entstehen, dessen Inhalt auf den Sylter Tourismus ausgelegt ist, wenn es keinen Tourismus auf der Insel gibt? „Im Grunde ist mir alles weggebrochen“, sagt die 52-Jährige.

„Ich brauche nur einen Computer und meinen Kopf. Ein Business mit dankenswert schlanken Strukturen“, erklärt die Wenningstedterin lachend. Ihre beiden Töchter sind volljährig und leben in Berlin und Hannover.

Während andere erst seit Corona im Homeoffice sitzen, arbeitet sie eigentlich immer von zu Hause aus – nur eben jetzt gerade nicht. Imke Wein spricht über 25 Jahre Arbeitserfahrung, ihre Liebe zum Job, aber auch über ihre „tiefe, innere Sehnsucht nach Veränderung“ und über die Digitalisierung der Medien, die parallel zur Corona-Krise stattfindet. Ein Punkt, der es ihr zusätzlich erschwert, ihre berufliche Zukunft einzuschätzen. Imke Weins Arbeit ist abhängig von der Zukunft ihrer Auftraggeber, die sich ebenfalls mit der neuen Situation auseinander setzen müssen. „Ob ich Konzepte für digitale Medien entwickle oder für den Druck, ist mir eigentlich egal. Die Qualität und die Idee muss stimmen dürfen, dann brenne ich für den Auftrag.“

Die Zeit der Pandemie auf Sylt habe für sie viele glückliche Momente. „Zunächst war es ein beklemmendes Gefühl, zu merken, dass man nicht ,systemrelevant’ ist - was für ein scheußliches Wort eigentlich“, meint die Journalistin. Sie lacht. Andererseits habe sie das Ausbleiben des ständigen Telefonklingelns zutiefst genossen. „Ich stehe nicht mehr dauerhaft unter Strom“, resümiert sie. Imke war ausreiten, hat die Zeit genutzt, um wieder Klavier zu spielen und noch viel mehr Yoga zu praktizieren als sonst. Dinge, für die sie nun – „zum ersten Mal seit ich erwachsen bin“ – Zeit hatte. „Obwohl ich natürlich nicht ausblende, wie schrecklich diese Zeit für viele Menschen ist.“

Jetzt hat sie genug Kraft gesammelt, um sich Gedanken zu machen und eventuell neue berufliche Ziele anzusteuern. Es ist faszinierend, wie Imke Wein über ihre Arbeit spricht – mit Freude und Passion. Und trotz der für sie existenziellen Situation wirkt sie keine Sekunde niedergeschlagen. Im Gegenteil: „Ich nehme die Krise als Anlass, über einen kompletten Cut nachzudenken – und ich genieße das!“

Schon mit ihrem bereits verstorbenen Mann Martin Kliewer, der Direktor des Inselcircus Mignon war, sei es immer so gewesen, dass die Idee und die Entwicklung eines Projektes im Vordergrund standen. „Wenn wir von etwas überzeugt waren, mussten wir die Idee erst auf den Boden bringen. Über die Finanzierung haben wir immer erst dann nachgedacht. Das hat für uns super funktioniert, so wird man zwar nicht reich, aber glücklich“, meint sie. „Diese Einstellung trage ich tief im Herzen.“

Das kommt ihr jetzt zu Gute. „Martin hat immer gesagt: ,Für keine Schulden, eine heiße Suppe und ’ne warme Bude wird’s reichen.‘ Und der Rest kommt von innen. So sehe ich das auch.“

Ihr Traum? Eine Institution zu leiten oder zu kreieren, in der Menschen auf verschiedene Arten ihren Horizont erweitern können – künstlerisch, spirituell, sportlich, kreativ. „Da hätte ich Bock drauf, meine letzten 20 Arbeitsjahre darauf zu verwenden“, so die Journalistin. Insofern komme ihr die Situation gelegen. „Ich finde ja nichts schlimmer als Routine!“

Die kommenden Wochen will sie nutzen, um herauszufinden, was die Zukunft für sie bringen kann und soll. Wichtig ist der Mutter von einem Sohn und zwei Töchtern, dass sie etwas findet, das ihren Fähigkeiten entspricht, „maximal sinnvoll ist“ und für ein Einkommen sorgt, das gewährleistet, dass sie ihre Familie weiterhin ernähren kann. Förderungen von Land oder Bund hat Imke Wein bisher nicht beantragt. „Da mache ich mir nächste Woche Gedanken drüber“, sagt sie in ihrer so lockeren, herzlichen Art und fängt an zu lachen.