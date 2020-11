Sylter Hotels gehören zu den besten Deutschlands

Avatar_shz von Michael Stitz

30. November 2020, 16:53 Uhr

Sylt | „Sehr schade, dass wir unseren Mitarbeitern jetzt nicht persönlich Danke sagen und mit ihnen feiern können“, sagt Christian Siegling, Hoteldirektor des Severin’s Resort & Spa in Keitum. Siegling und sein (zurzeit geschlossenes) Hotel haben einen besonderen Grund zur Freude: sie wurden nicht nur unter den rund 11 000 deutschen Hotels zu einem der 101 besten Hotels Deutschlands gewählt, sie gehören mit ihrem Platz vier auf der Rankingliste auch zu den Top Ten des neuen Hotelführers „Die 101 besten Hotels Deutschlands“. Am morgigen Mittwoch wird die Preisverleihung an die zehn Häuser, die die Liste anführen, im Hamburger Grandhotel Vier Jahreszeiten im kleinen Kreis stattfinden.

Doch nicht nur das Severin’s darf sich über einen Platz unter den 101 besten deutschen Hotels freuen. Auf Sylt sind auf den weiteren Plätzen auch das A-Rosa in List, der Söl’ring Hof in Rantum, das Hotel Stadt Hamburg in Westerland, das Landhaus Stricker in Tinnum, das Budersand in Hörnum und das Fährhaus in Munkmarsch. Sie werden als Spitzen-Hotels vorgestellt, in denen der Gast „mit Gewissheit einen außergewöhnlichen Aufenthalt – und vor allem ein unvergessliches Service-Erlebnis allein, als Paar oder mit der ganzen Familie erwarten“ darf.

Eine beachtliche Liste, denn die Kriterien , um unter die 101 Besten des Landes zu kommen, sind anspruchsvoll und differenziert. Wer – wie das Severin’s – unter den Top Ten ist, führt ein Haus, in „dem die Mitarbeiter ihre Gäste mit einer authentischen, herzlichen Gastfreundschaft begeistern und die individuellen Wünsche ihrer Kunden mit Hingabe erfüllen. Das Haus bietet im Interieur luxuriösen Komfort, die ausgeprägte Liebe zum Detail ist in jedem Winkel spürbar und macht das Konzept des Hauses außergewöhnlich. Mit ihrem Gesamt-Konzept legen die zehn besten Hotels einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft der Hotellerie in Deutschland“, heißt es in dem Guide.

Um diese Zukunft soll es auch Mittwoch im Anschluss an die Preisverleihung gehen. Dann blicken die anwesenden Hoteliers und einflussreiche Hospitality Manager wie Wybcke Meier (TUI Cruises), Christina Block (Eugen Block Holding) oder Thomas Mack (Europa-Park) bei einem hochkarätig besetzten Podiumsgespräch gemeinsam in die Zukunft und diskutieren, wie die Branche sich in diesen herausfordernden Zeiten neu aufstellt.

„Wir haben auf Sylt und als Urlaubshotel die durch die Pandemie ausgelöste Krise gut bewältigen können“, sagt Christian Siegling, kritisiert aber die mangelnde Planbarkeit für die Hotellerie, die auch bei den Gästen zu Irritationen geführt hat. Er hoffe, dass jetzt eine Regelung getroffen wird, die für die kommenden Wochen Klarheit schafft. Sicher wird er aber sein Hotel nicht für zwei Nächte öffnen, wie es Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther als Entgegenkommen für die Weihnachtstage ermöglichen will, damit Verwandtenbesuche aus der Ferne möglich sind.