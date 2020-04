Geburtshilfe : Sylter Hebammen bekommen Verstärkung

Am 30. April beginnt Bettina Dahlhaus ihre Tätigkeit für die Geburtshilfe-Rufbereitschaft auf Sylt

von Ralf Henningsen

13. April 2020, 14:05 Uhr

Sylt | Der Anruf einer befreundeten Hebamme war der Auslöser – „auf Deiner Lieblingsinsel wird eine Hebamme gesucht!“ Bettina Dahlhaus, 50 Jahre alt und im nordrhein-westfälischen Dorsten zuhause, fragte erst ihre Familie, dann bewarb sie sich beim Kreis Nordfriesland auf die Stelle. Unter 27 Bewerbern fiel die Wahl auf sie. Ab 30. April verstärkt sie nun die Hebammen-Rufbereitschaft auf Sylt.

„Verrückte Idee, aber mach mal“, hatte ihr 22-jähriger Sohn seiner Mutter beschieden, und auch sein 19-jähriger Bruder und ihr Ehemann signalisierten Zustimmung. Bettina Dahlhaus war Krankenschwester und arbeitete vier Jahre auf einer Intensivstation, bevor sie sich vor 24 Jahren für den Hebammenberuf entschied. Bis Ende Januar war sie in der Klinik Coesfeld in der Geburtshilfe tätig und arbeitet seitdem freiberuflich als selbstständige Hebamme im Raum Dorsten. Als Urlauberin hatte Bettina Dahlhaus Sylt schon kennen- und liebengelernt. Künftig wird sie hier an zehn Tagen im Monat werdende Mütter betreuen. Die Gemeinde Sylt hat eine ehemalige Ferienwohnung in Rantum für sie angemietet.

Damit ist die Rufbereitschaft der Sylter Hebammen, die mangels Personal 2020 zu scheitern drohte, nun wieder gesichert. Seit 1. Oktober 2015 gibt es den Hebammen-Notruf auf der Insel, der zur Unterstützung des Rettungsdienstes und zur zusätzlichen Versorgung von geburtshilflichen Notfällen gegründet wurde. Träger sind die Sylter Gemeinden, der Kreis Nordfriesland, das Sozialministerium Schleswig-Holstein und der Verband der Ersatzkassen (VDEK).

Bislang wechselten sich zwei Sylter Hebammen – Cornelia von Böhlen und Heidrun Hepper – mit der Rufbereitschaft ab. Einmal im Jahr gab es für 14 Tage Unterstützung durch eine dritte Hebamme aus Hamburg. Mit Bettina Dahlhaus wird erstmals eine feste dritte Hebamme dafür zur Verfügung stehen. Erreichbar ist der Sylter Hebammen-Notruf für werdende Mütter unter 01 51 / 51 71 71 72 – rund um die Uhr.

Seitdem der Kreißsaal in der Nordseeklinik geschlossen ist, wird werdenden Müttern auf Sylt empfohlen, zehn bis 14 Tage vor dem Stichtag in ein Boardinghaus bei den Krankenhäusern Flensburg, Husum oder Heide zu ziehen. Bei Mehrlingsgeburten gebe es keine grundsätzliche Regelung, erläutert Liane Friedrichsen, Geburtshilfe-Koordinatorin beim Kreis Nordfriesland. Bei Bedarf könnten diese Mütter schon vier Wochen vor dem Stichtag auf das Festland. Doch das muss mit der Krankenkasse abgeklärt werden.

Werdende Mütter sollten sich aber rechtzeitig für die Boardingeinrichtungen anmelden, rät Friedrichsen. Dann wird ihnen ein Zimmer freigehalten. Bei kurzfristigen Anfragen müssten Schwangere unter Umständen in einem angemieteten Hotelzimmer oder einer Ferienwohnung untergebracht werden – „das ist nicht immer einladend.“

Aktuell gebe es aber keine Beschwerden über den Ablauf der Geburten. Einer Petition von der Insel Föhr, die die Wiedereröffnung des Wyker Kreißsaals fordert, räumt Friedrichsen geringe Chancen ein. Oberstes Gebot ist aus Sicht der Koordinatorin eine sichere Geburt, die auf den Inseln nicht gewährleistet sei. „Wer will denn mit den Konsequenzen leben, wenn es bei einer Geburt Komplikationen gibt und im Insel-Kreißsaal ein behindertes Kind zur Welt kommt?“

Dass die Zeit im Boardinghaus und die damit verbundene Trennung von der Familie für die Schwangeren nicht angenehm ist, weiß auch Liane Friedrichsen. Der Kreis setze sich daher für eine Verbesserung der Boardingeinrichtungen bei den drei Krankenhäusern ein. Dabei gehe es auch um die Unterbringung der Partner und der Geschwisterkinder.

Während sich die meisten werdenden Mütter von Föhr für die Geburtsstationen in Husum oder Heide entschieden, würden die Sylterinnen bevorzugt nach Husum oder Flensburg gehen, berichtet Friedrichsen. Dabei erfülle Husum die Anforderungen an eine Geburtsklinik, während Flensburg und Heide mit ihren „Level 1“-Krankenhäusern die höchsten medizinischen Standards entsprächen. Dazu gehört auch ein Facharzt für Frühgeburten, der Neonatologe.

Die Hebammen-Rufbereitschaft sei ein freiwilliges Angebot des Kreises, für die eigentlich andere Kostenträger aufkommen müssten. „Wünschenswert wäre es natürlich, dass die Krankenkassen auf den Inseln einen Hebammen-Notruf als notwendige medizinische Zusatzversorgung anerkennen würden und die Kosten übernehmen – das ist aber wohl mehr Wunschdenken als real durchsetzbar“, glaubt Liane Friedrichsen.

Auf Sylt beteiligen sich am Hebammen-Notruf nun drei Hebammen, auf Föhr sind es zwei. Dort steht bei geburtshilflichen Notfällen, die einen operativen Eingriff erfordern, noch eine Gynäkologin bereit. „Das System funktioniert aus unserer Sicht gut“, erklärt Liane Friedrichsen. Der Kreis habe die Finanzierung für drei Jahre beschlossen, bis 31. Dezember 2022 sei der Hebammen-Notruf gesichert.

Jeder Tag Rufbereitschaft werde den Hebammen vom Kreis mit 100 Euro vergütet, die eigentliche Tätigkeit rechneten sie mit den Krankenkassen ab. Zudem trage der Kreis auch die teure Haftpflichtversicherung der Hebammen – rund 9100 Euro pro Jahr. Damit investiere der Kreis rund 63 800 Euro jährlich in den Sylter Hebammen-Notruf.

„Das ist eine freiwillige Leistung des Kreises“, betont Liane Friedrichsen. In Schleswig-Holstein sei der Rettungsdienst auch für die Geburtshilfe und geburtshilfliche Notfälle zuständig. Weil es in Nordfriesland aber länger dauern kann, bis der Krankenwagen mit einer werdenden Mutter das Krankenhaus erreicht, habe der Kreis in die zusätzliche Ausbildung der Rettungssanitäter investiert. „Aber die Hebammen sind natürlich die Fachfrauen, die mit ihrem Wissen und ihrer enormen Erfahrung die Geburtshilfe im Notfall noch sicherer machten – daher unterstützen sie den Rettungsdienst.“

Die Coronakrise hat auf Geburten in Husum, Heide und Flensburg übrigens bislang wenig Einfluss, merkt die Geburtshilfe-Koordinatorin an. Alleingeburten gibt es hier noch nicht. Die Partner dürfen nach wie vor mit in den Kreißsaal, wenn es los geht.