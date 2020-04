Stiftung Küstenschutz sylt : Sylter haben keine Zeit für Küstenschutz

Stiftung geht von einem fast doppelten Sandbedarf aus, um die Insel nachhaltig zu schützen.

28. April 2020, 11:42 Uhr

Momentan scheint es auch auf Sylt nur noch das Thema Corona in allen Lebensbereichen zu geben. Doch der Natur ist das egal, sie prägt nach wie vor auch die Situation des Küstenschutzes rund um und auf der Insel. Seit 2007 engagieren sich Mitglieder der Stiftung Küstenschutz als „Syltschützer“ dafür, Sylt vor ihren für den Menschen schädlichen Auswirkungen zu schützen.

In der neuen Ausgabe ihres Newsletters nimmt die Stiftung Küstenschutz Stellung zu der aktuellen Situation auf der Insel, die nach den Stürme zu Beginn des Jahres eine sorgfältige und vor allem gemeinsame Betrachtung braucht. Aufgrund der Corona-Krise gäbe es momentan „ kein Gedanke mehr an den Küstenschutz, an die Sturmschäden“ mahnt das Informationsblatt. Die jährliche Strandbereisung fand aufgrund der Corona-Krise virtuell statt, Sturmschäden wurden von den Mitarbeitern im Ministerium und im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz sorgfältig aufgelistet.

„ Als Ergebnis“, so die Stiftung Küstenschutz, „steht die Feststellung, viel neuer Sand wird gebraucht, um die Westküste der Insel wieder so herzurichten, damit sie den nächsten Fluten standhalten kann. Viel mehr Sand als gewohnt.“ Die Stiftung vermutet, dass „fast das Doppelte, als die bisher erlebte Aufspülmenge“ zu veranschlagen sei.

Obwohl es die Hoffnung gäbe, dass die Finanzierung solcher Sandvorspülungen möglich sei, fordert die Stiftung die dringende Mitwirkung der Insulaner selbst.

Denn als problematisch hätten sich vor allem die einfachen Bauten wie Strandabgänge erwiesen, die den Wasserströmungen einfach nicht Stand halten könnten.

Insofern fordern die „Syltschützer“ dazu auf, „über die ständige Errichtung von Rampen, Treppen und Bauten am Strand ernsthaft nachzudenken“, denn „jede Errichtung eines Bauwerkes bildet einen Fremdkörper in der Wasserwechselzone zwischen Nordsee und Strand“. Die erlebten Stürme hätten gezeigt, „dass die im Orkan entfesselte Wasserkraft stärker ist als ein menschliches

Bauwerk.“

Da Einladungen zu Gesprächsrunden bisher mit mässiger Resonanz beantwortet wurden, kommt die Stiftung zu folgendem Schluss: „... man muss es nüchtern betrachten und annehmen, dass es unter den Syltern nicht an der Zeit ist, Initiativen zum Küstenschutz zu gestalten.“