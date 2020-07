Blick zurück auf Sylter Verbrechen : Sylter Gully-Mord: Ein grausiger Fund

1961 verstopfte ein Gully in Westerland - in ihm steckte eine Leiche.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

12. Juli 2020, 11:53 Uhr

Es ist drückend heiß am Nachmittag des 25. Juli im Jahr 1961. Es gibt angenehmere Aufgaben bei dieser Hitze, als die, die Ludwig Klemm* (Alle Namen wurden von der Redaktion geändert) ausführen muss.

Während Insulaner und Gäste sich am Strand, nur wenige Meter von Klemm entfernt, in der Sonne aalen, überprüft der städtische Arbeiter die Gullys auf dem Fußweg, der parallel zu den Westerländer Dünen von der Käpt’n-Christiansen-Straße zum Gaadt verläuft.

Mit einem Haken öffnet Ludwig Klemm die Kanaldeckel, zieht die Schlammfangeimer heraus und entleert sie. Einer der Schächte scheint besonders stark verstopft: Der Regen der vergangenen Nacht hat eine große Pfütze um den Gullydeckel herum hinterlassen. Die Ursache dafür ist jedoch nicht allerlei Unrat, wie es bei den vorherigen Abflüssen der Fall war – als der städtische Arbeiter den Gully öffnet blickt er auf eine Leiche.

Die Todesursache des jungen Mannes, dessen Leichnam kopfüber in dem Gully steckte, ist schnell geklärt: Um den Hals des Toten ist noch der Lederriemen geknüpft, mit dem er erwürgt wurde.

Die Kriminalpolizei braucht nicht lange, um den Getöteten zu identifizieren. Schon am darauf folgenden Tag ist klar, wer in dem Gully steckte: Gerrit Dagowski*, ein 17-jähriger Lehrling aus Hamburg, der offenbar vom 3. bis 11. Juli auf einem nahe gelegenen Campingplatz gezeltet hat – danach war er spurlos verschwunden.

Begleitet wurde der 17-Jährige vom 18 Jahre alten Lehrling Winfried Wohlfromm*, ebenfalls aus Hamburg stammend. Wohlfromm reiste vorzeitig ab, Auslöser sei ein Streit zwischen ihm und dem Verstorbenen gewesen, wie er der Kripo gegenüber angab. Mit dem Mord an seinem Freund habe er nichts zu tun, die Vorwürfe weist er von sich – nach ausgiebigen Verhören wird der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nun werden Zeugen gesucht, die den jungen Lehrling vor seinem Tod gesehen haben – 3000 Mark werden für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgesetzt. Außerdem werden einige Habseligkeiten Dagowskis vermisst, unter anderem „ein Paar schwarz-weiße Halbschuhe, eine schwarze Lederjacke mit Stickereien an den Ärmeln, ein gelb-orange-farbenes Zweimannzelt und eine Herrenarmbanduhr, Marke `Kienzle´, rund, mit dunklem Ziffernblatt“.

Einige Tage später, am 1. August, rückt die Bereitschaftspolizei vom Festland an, um das Areal um den Fundort nach den vermissten Gegenständen abzusuchen – erfolglos. Fündig werden einige Kinder, die beim Spielen die Schuhe des Getöteten finden.

Ohne konkrete Ergebnisse werden die Ermittlungen im Fall Gerrit Dagowski im März 1962 abgeschlossen. Daher wendet sich die Staatsanwaltschaft einem alten Bekannten zu – dem ursprünglich tatverdächtigen Winfried Wohlfromm: Vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Flensburg wird Anklage wegen Mordes gegen ihn erhoben.

Wohlfromms Leumund ist nicht gerade der Beste, im Gegenteil. Drei Mal wechselte er die Lehrstelle, war mehrfach in Schlägereien verwickelt und hatte mit Gaspistolen hantiert.

Doch Winfried Wohlfromm bleibt bei seiner Geschichte und weist die Tat nach wie vor entschieden von sich. Augenzeugen gibt es keine, und so läuft alles auf einen Indizienprozess hinaus.

Am ersten Prozesstag im September 1962 berichtet Wohlfromm, wie er mit seinem Freund am Morgen des 3. Juli 1961 die Reise nach Sylt antrat: Auf zwei Mopeds und mit 160 Mark in der Tasche. Zwei Wochen wollten die Freunde auf der Ferieninsel verbringen. Doch schon am ersten Tag des Urlaubs kommt es zu kleinen Reibereien zwischen den jungen Männern – Grund dafür war das Abspülen des Geschirrs. Auch am Abend des selben Tages kommt es zum Zoff: „Wir gingen in ein Tanzlokal, aber Gerrit hat mich vor den Mädchen lächerlich gemacht und mir alles versaut“, berichtet Winfried Wohlfromm.

Die Streitigkeiten setzten sich fort, Wohlfromm reist frühzeitig ab. „Wenn ich wirklich der Täter wäre, würde ich das hier auch eingestehen“, betont der Angeklagte an jenem ersten Prozesstag.

Doch der als Zeuge geladene Leiter des Campingplatzes berichtet Gegenteiliges: Er sagt aus, dass Wohlfromm das Zwei-Mann-Zelt auf Stellplatz 129 am 11. Juli komplett abgemeldet habe. Zwei weitere Zeugen, die ihr Zelt in der Nähe der jungen Männer aufgeschlagen hatten, erklären dem Richter, dass sie Dagowski nicht ein einziges Mal gesehen hätten.

Dann die Sensation: Am vierten Verhandlungstag steht plötzlich der bauarbeiter Walter Kannengießer* unter dringendem Tatverdacht. Dieser, wohnhaft in unmittelbarer Nähe der Fundstelle des Toten, habe häufiger nachts Männerbesuch empfangen, wie ein Zeuge dem Richter beiläufig berichtete. Im Zeugenstand gesteht der 55-Jährige, dass er sich durchaus zu jungen Männern hingezogen fühle. Kannengießer belastet sich selbst: „Du kommst gleich unter den Kanaldeckel!“, habe der Der bekennende Alkoholiker mit dem ausgemergelten Gesicht einem seiner Liebhaber im Streit gedroht. „Ich bin wohl ein haltloser Trinker.“

Ausschließen, dass er den getöteten Dagowski womöglich in einem Lokal kennen gelernt und mit ihm gemeinsam den Heimweg angetreten habe, kann und will er nicht. Der 55-Jährige wird noch im Gerichtssaal auf Anweisung des Staatsanwalts festgenommen.

Doch schon am Tag nach der Verhaftung wird Walter Kannengießer wieder auf freien Fuß gesetzt – die Beweislage konnte den Haftrichter nicht überzeugen.

In einem Verhör, so versichert ein Kriminalbeamter, der als neuer Zeuge in den Verhandlungen auftaucht, habe Wohlfromm sich selbst belastet. „Ich würde es wohl sagen. Aber ich habe Familie und Freunde, da kann ich nicht nur an mich denken“, soll der Tatverdächtige gesagt haben. „Ich hatte den Eindruck, dass Herr Wohlfromm in diesem Moment stark mit sich rang“, so der Beamte.

Der Staatsanwalt beendet sein zweistündiges Plädoyer am sechsten Prozesstag mit dem Antrag, gegen Wohlfromm gemäß Jugendstrafrecht die Höchststrafe von zehn Jahren wegen Mordes zu verhängen.

Die Indizienkette sei brüchig – und ein Freispruch die logische Konsequenz, findet indes der Verteidiger. Die Beweisführung der Stattsanwaltschaft sei „verblüffend“.

Winfried Wohlfromm hat das letzte Wort an diesem Tag im Jahr 1962 – und beteuert erneut seine Unschuld: „Ich kann nur wiederholen: Ich bin unschuldig!“

Am siebten und letzten Verhandlungstag folgt dann das Urteil, das Winfried Wohlfromm ohne erkennbare Regung hinnimmt: Sieben Jahre wegen Totschlags.