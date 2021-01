Wegen Corona : Sylter Gemeinden sagen Präsenzgottesdienste teilweise ab

Coronabedingt entfallen die Gottesdienste vorerst.

Avatar_shz von

08. Januar 2021, 09:17 Uhr

Morsum | Der verschärfte Lockdown wirkt sich auch im östlichsten Inseldorf aus: Der Kirchengemeinderat beschloss, die Gottesdienste weiterhin auszusetzen und zwar mindestens bis zum Ende des Monats.

Weiterlesen: Hat Sylt 2030 nur noch drei Pastoren?

„In einer Zeit gebotener und notwendiger strenger Kontaktbeschränkungen würden wir es für das falsche Signal halten, zu öffentlichen Gottesdiensten einzuladen – auch wenn dies rein rechtlich gesehen möglich wäre“, unterstreicht Pastorin Dr. Christiane Eilrich.

Wie zu Zeiten des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr werden in Morsum dafür nun jeden Sonntag um 18 Uhr die Kirchenglocken läuten, um – statt wie gewohnt im Gotteshaus – alle Einwohner zu einem persönlichen Gebet daheim anzuregen.

Weiterlesen: Sylter Kinderkirche im Online-Format

Außerdem werden die Lichter des Weihnachtsbaums, der zum ersten Mal vor der Kirche platziert wurde, noch länger erstrahlen: Bis zum Ende der offiziellen Weihnachtszeit am 2. Februar sollen sie in jeder Hinsicht „diese dunkle Zeit erhellen“, entschied der Kirchengemeinderat. Zur persönlichen Andacht steht die Tür des Gotteshauses den Gläubigen täglich von 10 bis 17 Uhr offen.

Auch die Kirchengemeinde Norddörfer in Wenningstedt-Braderup kündigte in den sozialen Medien an, ab sofort bis zum Ende des Lockdowns keine Gottesdienste mehr feiern zu wollen. „Selten fiel uns eine Entscheidung so schwer“, lautet es in der Mitteilung der Gemeinde. „Wir sehen es als Zeichen der Solidarität, den Aufruf ’zu Hause zu bleiben und sich nicht zu treffen’ ernst zu nehmen.“ Die Friesenkapelle soll jedoch täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet bleiben. Zudem hat sich die Gemeinde Gottesdienst-Alternativen überlegt: So soll es zum Einen Online-Andachten (auf www.friesenkapelle.de und auf Youtube) geben, zum Anderen bietet die Gemeinde an, Online-Gottesdienste per Whatsapp zuzuschicken. Wie viele Gemeinden auf Sylt dem Entschluss, vorerst auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, folgen werden, ist noch unklar. Nach Veröffentlichung der neuen Landesverordnung soll darüber Klarheit herrschen.