Wegen Corona : Sylter Gastronomen bieten Essen zum Mitnehmen an

Aufgrund der aktuellen Corona-Vorgaben bieten viele Gastronomen wieder einen Abhol- und Lieferservice an.

06. November 2020, 17:40 Uhr

Sylt | Feierabend oder Wochenende und keine Lust selbst den Kochlöffel zu schwingen? Auch, wenn das Speisen in den Sylter Restaurants momentan aufgrund der herrschenden Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich ist, muss niemand auf leckeres Essen verzichten. Zahlreiche Unternehmen haben sich auf die neue Situation eingestellt und liefern die Ware entweder direkt nach Hause oder verpacken sie so, dass sie nach der Abholung noch heiß auf den heimischen Tisch kommen kann.

Abby’s Food and Friends

Den wohl einzigen Lieferdienst für Kuchenliebhaber auf der Insel bietet „Abby’s Food and Friends“ in Rantum an. Hier wird der haus- und handgemachte Kuchen ab einem Bestellwert von mindestens 15 Euro zuzüglichen eines je nach Ort variierenden Lieferauschlages ins Auto verfrachtet und an die Tür geliefert. Wer täglich zwischen 11 Und und 17 Uhr bestellt, kann sich auch gleich aus dem umfassenden Feinkostsortiment von Abby’s mitversorgen lassen. Weine, Öle, Marmeladen oder Wurst - die Auswahl ist zwar riesig, hat jedoch eines gemeinsam: Alle Produkte sind „frei von“. Das bedeutet, sie enthalten keinerlei künstliche Zutaten – bis auf die Sulfite im Wein. www.abbys-sylt.de.

Reblaus und Food-Porn

Auch die Restaurants von Rainer Berchtold, die Keitumer „Reblaus“ und das Westerländer „Foodporn“, lassen niemanden hungrig. Täglich bieten sie von 12 Uhr bis 21 Uhr einen Liefer- und Abholservice. Auf den Webseiten der Restaurants findet man das Angebot der Speisen und Getränke, das vom „Pornstar Burger“ bis zu „Königsberger Klopse vom Lamm“ reicht.

Der Mindestbestellwert liegt auch hier bei 15 Euro, dazu kommt eine Liefergebühr von 5,50 Euro, die ab 60 Euro Bestellwert entfällt. Lister und Hörnumer müssen sich leider selbst auf den Weg machen.

www.reblaus-sylt.de und www.foodpron-sylt.de.

Trüffelmanufaktur

Selbst auf den Weg machen sollte man sich auch, um das aktuelle Mitnahmeangebot der Trüffelmanufaktur in Keitum zu genießen. Hier werden die Speisen - wie die handgemachten Trüffellinguini – sogar gegen Pfand im passenden Geschirr mitgegeben. Außerdem gibt es neben dem gesamten Speisenangebot auch selbstgebackene Waffeln und Glühwein. www.sylter-trueffel.de.

Alibaba

Wem der Sinn nach etwas Herzhaftem steht, der kann bei Alibaba in Westerland auf original Döner, Pizza und Salate zurückgreifen. Rahmet Toprak bietet seinen Döner ausschließlich mit Kalbs-oder Hähnchenfleisch an. Telefonisch bestellt werden kann unter 04651-8898191 zwischen 11 Uhr und 22 Uhr.

Pizza de Luxe – Kolibri

Nicht nur Pizza in vielen Varianten , sondern auch jede Menge anderer internationale Speisen bietet das „Kolibri“ im Sylter Flughafen. „Tom Kha Gai Kokossuppe“ oder „Spare Ribs“ stehen hier auf der Karte. Gebracht wird das Essen, das unter der Twelefonnummer 04651-835350 bestellt werden kann, dann direkt an die Haustür. www.pizzadeluxe.de.