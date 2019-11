Sylter Frauen stehen im Halbfinale

Handballerinnen des TSV Westerland siegen 28:15 im Pokalspiel gegen SV Frisia 03 Risum-Lindholm

20. November 2019, 17:29 Uhr

Westerland | Das war denn auch so richtig nach dem Geschmack der 90 Fans auf der Tribüne: Mit dem Heimvorteil im Rücken und der Begeisterung der Zuschauer gestalteten die TSV-Handballerinnen einen grandiosen Einzug ins Halbfinale des Kreishandballverbandes NF.

Die 14 Aktiven des TSV Westerland profitierten beim Heimspiel gegen SV Frisia Risum-Lindholm auch von einer kompetenten Trainerbank, die mit Alex Zaspel, Lars Schnittgard und Nico Matzhöfer gleich mit drei Handballexperten besetzt ins Match gingen. So waren schon die ersten zehn Minuten mit einem satten 9:0-Tore-Vorsprung und einer attraktiven 16:7-Halbzeitführung Merkmal der Überlegenheit und des geforderten Leistungsprocederes des TSV. Immer wieder profitierten die Sylterinnen von ihrer Konterstärke und der Leistung der Torhüterinnen Helen Deutsch und Lisa Hess. Das führte auch zu weiteren Erfolgen und einem komfortablen Ausbau der Führung (26:12). Mit Friederike Döttling , Janina Nielsen (beide 7) und Daniela Dorl (5), ließ das Leistungstrio nichts „anbrennen“. Dazu kam eine seltene, breite Torschützinnen-Liste mit Lisa Schumacher, Tamara Ross, Rieke Lauritzen, Jana Petersen, Marisol Schnittgard, Nele Buchholz und Verna Wittke. Nach dem 28:15 -Kantersieg geht es am 14. Dezember in Leck weiter im Halbfinale gegen die HSG Nord NF.



Herren verloren gegen Landesliga-Ersten





Nicht so erfreulich war dagegen die Vorstellung der Männer des TSV. Im Heimspiel gegen den Ersten der Landesliga, HSC Horst/Kiebitzreihe war zwar mit einer Niederlage zu rechnen, aber die Sylter hielten anfangs erstaunlich gut dagegen. Mit großem Willen und Unterstützung der 187 Fans auf der Tribüne machten die TSVer die ersten zehn Minuten zu einem überraschenden „Dagegenhalten“, blieben unter anderem mit 5:6 Toren nur knapp hinten. Fast eine Sensation schien es zu werden, so dicht blieb das dezimierte Sylter Team dran. Eine 13:7-Führung ließ zwischendurch den Tabellenplatz des Gegners erkennen.

Auch die zweite Hälfte blieb spannend: Die Insulaner blieben über ein 18:24 und ein 23:28 auf knapper Distanz torgefährlich. Mit erfreulich vielen Torschützen und einem starken Torhüter Timo Schmiedl blieb es spannend. Devidas Igneris (6), Henrik Thomsen, Kai Thielebein, Noah Sprengkamp (je 4), Johannes Biallas, Lennart Jensen (je 2) und Birger Rogge mit drei Treffern, belebten die TSV-Torausbeute. Am Ende stand jedoch ein 25:34. Jetzt ist ein Spiel Pause und das birgt die Hoffnung auf Auskurieren von Verletzungen.