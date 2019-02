Sylter Frauen bereiten Weltgebetstag vor

Am 1. März findet auf Sylt der Weltgebetsgottesdienst statt / Planungstreffen am 14. Februar

05. Februar 2019, 14:31 Uhr

Jährlich wird am ersten Freitag im März über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg der Weltgebetstag der Frauen begangen. Seit über 100 Jahren macht sich die Bewegung stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. In diesem Jahr ist Slowenien Thema des Gottesdienstes. Die Liturgie ist von Frauen aus diesem kleinen, jungen Land im Süden Europas vorbereitet worden. Am Freitag, 1. März, werden allein in Deutschland hundertausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Gemeinsam setzen sie dann ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander: „Kommt, alles ist bereit!“

Am Freitag, 1. März, um 19 Uhr findet der Weltgebetgottesdienst in St. Christophorus in Westerland statt.

Sylter Frauen, die Lust haben, bei der Vorbereitung des ökumenischen Gottesdienstes und des anschließenden Beisammenseins dabei zu sein, sind bereits für Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr ins Gemeindehaus von St. Christophorus in der Elisabethstr. 23 eingeladen.