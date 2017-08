Erstmals in Nordfriesland : Sylter fordert Abwahl von Bürgermeister Häckel

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Sylter Rainer Zerwas hat ein Verfahren zur Abwahl des Bürgermeisters der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, auf den Weg gebracht. Der im Ortsteil Tinnum gemeldete und damit antragsberechtigte Bürger ist eigenen Angaben zufolge Mitglied im Landesvorstand Schleswig-Holstein der Partei Liberal-Konservative Reformer (LKR), die aus der Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) – einer Neugründung des ehemaligen AfD-Vorsitzenden Bernd Lucke – hervorging. Zerwas gehörte zu den maßgeblichen Unterstützern einer Kandidatur der „roten Landrätin“ Gabriele Pauli, die dann bei der Stichwahl um das Sylter Bürgermeisteramt am 11. Januar 2015 gegen Häckel unterlegen war.

Die Kommunalaufsicht des Kreises Nordfriesland bestätigte auf Anfrage der Sylter Rundschau, Rainer Zerwas in dem Antragsverfahren beraten und sich gleichzeitig selbst mit der Kommunalaufsicht im Innenministerium in Kiel abgestimmt zu haben, weil dies der erste Versuch sei, in Nordfriesland einen hauptamtlichen Bürgermeister abzuwählen. Bisher habe es auf Kreisebene lediglich mehrere gescheiterte Versuche zur Abwahl ehrenamtlicher Bürgermeister gegeben. „Herr Zerwas kann nun beginnen, in der Gemeinde Sylt Unterschriften für den Abwahlantrag zu sammeln. Die gesetzlichen Vorschriften zum Bürgerentscheid werden analog angewandt“, teilte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka mit. „Das bedeutet unter anderem, dass die gesammelten Unterschriften sechs Monate lang gültig sind. Daraus ergibt sich, dass er die erforderlichen 2571 Stimmen – gleich 20 Prozent der Wahlberechtigten bei der letzten Kommunalwahl in der Gemeinde Sylt im Jahr 2013 – innerhalb von sechs Monaten bei der Gemeinde einreichen muss.“

Ein Abwahlverfahren für einen Bürgermeister braucht nicht ausführlich begründet zu werden, erklärte Slopianka. Es reicht aus, zu behaupten, die Wahlberechtigten hätten das Vertrauen in den Amtsinhaber verloren. Sobald die mindestens 2571 Unterschriften bei der Gemeinde eingegangen sind, wird die Gültigkeit der Unterschriften analog zu dem Verfahren bei Bürgerentscheiden geprüft. Gleichzeitig bittet die Gemeinde die Kommunalaufsicht des Kreises, über die Zulässigkeit des Abwahlverfahrens zu entscheiden. „Diese Entscheidung fällt also erst nach Vorlage der Unterschriften, auch wenn der Antragsteller bereits zuvor von der Kommunalaufsicht beraten worden ist“, betonte der Kreissprecher. Abwahlanträge könnten insbesondere dann abgelehnt werden, wenn ihre Begründung willkürlich, schikanös oder rechtsmissbräuchlich ist. Hierfür gäbe es im vorliegenden Fall allerdings bisher keine Anzeichen.

Falls die Kommunalaufsicht das Abwahlverfahren genehmigt, muss die Gemeindevertretung einen Sonntag als Termin der Abstimmung durch die Wahlberechtigten der Gemeinde festlegen. Wenn mehr als die Hälfte der Teilnehmenden sich für die Abwahl entscheiden und die Anzahl der Befürworter der Abwahl mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten entspricht, gilt der Bürgermeister als abgewählt. Kreissprecher Slopianka weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Bürgermeister im Zuge ein solchen Verfahrens nicht zur Neutralität verpflichtet ist, sondern das Recht hat, sich zu wehren und beispielsweise Argumente gegen seine Abwahl vorzutragen.



von Pierre Boom

erstellt am 31.Aug.2017 | 19:01 Uhr