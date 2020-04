Sylter Familienwochen werden dieses Jahr voll digital

Basteln, Spielen, Eiersuchen: Kinder und Eltern müssen trotz Coronavirus auf nichts verzichten / SMG stellt das Ferienprogramm ins Netz

Avatar_shz von sr

02. April 2020, 17:15 Uhr

sylt | Familienwochen in Zeiten von Corona? Das geht, sagt die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) und verlegt ihr Osterferien-Angebot für Kinder und Eltern in diesem Frühjahr kurzerhand von der Insel ins Internet.

Vom kommenden Montag, 6. April, bis Freitag, 17. April, gibt es jeden Vormittag auf der Internetseite, im YouTube-Kanal sowie auf der Facebook- und Instagram-Präsenz der SMG ein neues Video oder eine Mitmachaktion für die ganze Familie. Dabei wird es mal feurig und magisch, mal lecker und mal aufschlussreich. Es geht in die Tiefen des Meeres und durch die Luft mit Pfeil und Bogen. Für zusätzliche Bewegung sorgt ein kreativer Marathon. Und auch auf den feierlichen Ostergottesdienst muss niemand verzichten.

Die SMG hofft, dass die beiden Wochen mit kostenlosen Angeboten die Osterferien Zuhause auf Sylt und fernab der Insel zu einem ganz besonderen Sylter Erlebnis werden lassen. „Uns ist bewusst, dass es für die meisten Familien in der aktuellen Lage sowieso schon sehr intensive Wochen sind“, sagt Maike Belbe, Organisatorin der Sylter Familienwochen. „Unser Ziel ist es daher, mit den Videos zu den unterschiedlichen Themen ein bisschen Abwechslung in ihren Alltag zu bringen.“



Willi will’s auf Sylt wissen





Dabei kann die SMG auf prominente Unterstützung zählen. TV-Moderator Willi Weitzel sollte die Familienwochen eigentlich als Star-Gast zum Anfassen eröffnen. Und auch in der digitalen Variante macht er den Auftakt – nur eben per Video. Und auch das Programm der anderen Tage kann sich sehen lassen: Am Ostersonntag können alle beim Familiengottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Westerland dabei sein. Dazu gibt es eine virtuelle Ostereiersuche. Die Schutzstation Wattenmeer nimmt die Familien bei einer Wattwanderung mit zu einem Spaziergang über den Meeresgrund und die Sölring Foriining zeigt bei einer Führung durch die Kampener Vogelkoje, dass es auf Sylt nicht nur Strand und Dünen, sondern auch einen Dschungel gibt.



Häschen (weg)zaubern







Mit Pfeil und Bogen





Magisch wird es mit dem Sylter Zauberer Thomas Büren von Lenger, der einen verblüffenden Kartentrick verrät und Konditor Jens Lund zeigt, wie man ganz einfach ein kleines Häschen für den Ostertisch aus Marzipan oder Knete formen kann. Die geballte Kreativität ist beim ersten Familien-Fotomarathon gefragt: Zu drei vorgegebenen Themen geht es Zuhause auf Motivjagd.

Außerdem erklärt Matthias Poppek, wie ein Feuer in der freien Natur ohne Feuerzeug und Streichholz gemacht wird – selbstverständlich nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Peter Berhorst von der Youksakka Bogenschule gibt Profitipps, wie sich Kinder zu Hause mit einfachen Materialien einen Bogen bauen können. Und wer der Nordsee trotz räumlicher Entfernung ganz nah sein will, kommt auch auf seine Kosten: Mit dem Erlebniszentrum Naturgewalten geht es ans Meer, um Schweinswale zu sehen.



Vieles zu gewinnen





An vielen Tag gibt es außerdem noch etwas zu gewinnen. Mitmachen bringt also nicht nur Spaß und vertreibt Langeweile, sondern vielleicht sogar ein kleines oder großes Sylter Präsent nach Hause. Detaillierte Informationen und das ganze Programm gibt es auf sylt.de/familienwochen.