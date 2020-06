Sylter dürfen länger Bier trinken, aber noch nicht ins Hallenbad

Corona-Lockerung des Landes: Am Montag dürfen Sylter und Urlauber wieder bis 23 Uhr im Restaurant essen

Westerland/Kiel | Sylter und Gäste dürfen ab Montag wieder länger in der Kneipe sitzen und teilweise das Spa ihres Hotels nutzen: Das Kabinett in Kiel hatte am gestrigen Freitag entsprechende Lockerungen der Corona-Regeln in einer Reihe von Lebensbereichen beschlossen. Auf der Insel dürfen unter anderem vereinzelt wieder Veranstaltungen stattfinden. Das Schwimmbad bleibt aber weiter dicht. Grund für die Lockerungen in Schleswig–Holstein ist die positive Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Corona-Pandemie.



Restaurants und Bars







Schwimmbad und Spas





Gastronomischen Betrieben, deren Öffnungszeiten bisher auf 22 Uhr beschränkt sind, dürfen von kommenden Woche an bis 23 Uhr öffnen. Im Restaurant Tellerrand in Westerland können die Gäste dann länger speisen. Statt die Extrastunde für neue Gäste zu nutzen, verlängert das Restaurant die beiden Zeitfenster für die Abendessen. Von 17.30 bis 19.30 Uhr sowie von 20 bis 23 Uhr können die Gäste nun reservieren. Zeitfenster buchen müssen die Gäste im „Alt-Berlin“ in Westerland nicht, aber sie können jetzt Fußballspiele bis zum Ende sehen. Betriebsleiter Steven Klusch ist begeistert: „Es ist echt geil, dass wir jetzt länger öffnen dürfen, das war längst überfällig.“Zu den Lockerungen gehört die Erlaubnis zum Öffnen der Hallenbäder, sofern entsprechende Konzepte der Betreiber über Abstandsgebote und Hygieneregeln vorliegen. Auch Wellnessbereiche in Hotels dürfen ihren Betrieb mit entsprechenden Maßnahmen wieder aufnehmen.

Peter Douven, Geschäftsführer des Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS), rechnet nicht damit, dass das Schwimmbad Sylter-Welle zeitnah wieder öffnen wird. „Freizeitbäder sind in ganz besonderer Weise zu bewerten: Dort gibt es neben Engstellen in Umkleiden und den Gemeinschaftssanitärbereichen das typische warme Klima, das in hervorragender Weise zur Bildung von Aerosolen beiträgt“, sagte er. Diese Träger für Viren bildeten demnach die Grundlage für Infektionen, bei denen auch Abstandsregeln nicht helfen würden. Um die Insulaner und Gäste vor einer möglichen Infektion zu schützen und den gerade wiederbelebten Tourismus nicht zu gefährden, muss vorerst auf das Plantschen in großen Schwimmbecken verzichtet werden.

Im Hotel Stadt Hamburg darf ab Montag nur im Pool baden, wer sich vorher anmeldet. „Nur ein Haushalt gleichzeitig darf im und am Becken sein“, sagte ein Mitarbeiter. Die öffentlichen Duschen sind weiter gesperrt, die Gäste müssen sich im ihren Zimmern abbrausen. Auch Sauna und Dampfbad bleiben geschlossen.



Veranstaltungen





Ab Montag dürfen wieder Vorträge, Lesungen, Theater- und Filmvorführungen sowie Konzerte mit sitzendem Publikum stattfinden. Im Außenbereich sind dann bis zu 250 Gäste zugelassen; in geschlossenen Räumen bis zu 100 Personen.

Für Elke Wenning ist das zu wenig: „Wenn 200 Leute drinnen erlaubt sind, dann habe ich wenigstens ein Nullsummenspiel“, sagt die Veranstaltungsleiterin beim Tourismusservice Wenningstedt-Braderup. Neben der Gage der Künstler, müsse unter anderen auch die Unterbringung finanziert werden. Erst Mitte Juli will sie im Kursaal in Wenningstedt wieder starten und hofft, dass die Personenbeschränkungen bis dahin weiter gelockert sind.

Auch für Event-Veranstalter Peter Kötting lohnt sich ein so kleines Publikum nicht. „250 Leute draußen ist für mich einfach nicht attraktiv“, sagt er. Er geht davon aus, dass in diesem Jahr auf Sylt alle von ihm organisierten Veranstaltungen ausfallen. Die für ihn lohnenswerten sogenannten Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August untersagt, heißt es dazu gestern vom Land.

Auch Flohmärkte dürfen wieder stattfinden, wenn nicht mehr als 100 Leute gleichzeitig stöbern. Ob der Hausfrauenflohmarkt in Westerland in der kommenden Woche wieder startet, war am Freitag allerdings noch unklar.