Sylter CDU steht hinter Flughafen

Partei lobt die positive und erfolgreiche Arbeiten von Flughafenchef Peter Douven

von shz.de

18. August 2019, 17:01 Uhr

Sylt | Vergangene Woche fand beim Insel Sylt Tourismus Service (ISTS) die Gesellschafterversammlung des Sylter Flughafens statt. Der Geschäftsführer Peter Douven erläuterte den Gesellschaftern den Jahresabschluss 2018 und die wirtschaftliche Entwicklung des Sylter Flughafens.

Im Jahr 2017 geriet die Fluggesellschaft Air Berlin ins Trudeln und ging 2018 schließlich in die Insolvenz. Damit verlor der Sylter Flughafen seine Anker Fluggesellschaft, bediente doch Air Berlin alle namhaften großen deutschen Städte.

Die Sylter CDU hebt dabei in einer Pressemitteilung besonders die Verdienste von Flughafen-Geschäftsführer Peter Douven hervor, sei es ihm doch in der Folgezeit gelungen, trotz eines schwierigen Umfeldes (negative wirtschaftliche Entwicklungen bei den europäischen Fluggesellschaften) neue Flugverbindungen für die Insel Sylt zu akquirieren, heißt es dazu in der Mitteilung.

Als herausragend sei auch zu erwähnen, dass die Flugverbindung gerade nach Nordrhein-Westfalen mit Köln und Düsseldorf sichergestellt wurden seien und die Insel auch von München und Stuttgart, also vom süddeutschen Raum her angeflogen wird. Diese Verbindungen würden bis weit in den Oktober hinein gehen und damit das touristische Ganzjahresangebot der Insel Sylt unterstützen.

Ergänzt werden diese Flugverbindungen auch in die Schweiz, wo neues Gästeklientel gerade auch in den schwächeren Saisonzeiten gewonnen werden konnten.

Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der Gesellschafter sei es Peter Douven gelungen, ein sehr erfreuliches betriebswirtschaftliches Ergebnis abzuliefern,

Vergleiche man den Sylter Flughafen mit den anderen acht großen Regionalflughäfen wie zum Beispiel Dortmund oder Nürnberg, so müsse man konstatieren, dass derzeit der Sylter Flughafen sehr gut dastehe.

Dass dies kein Selbstläufer sei, sondern jedes Jahr aufs Neue mit den Fluggesellschaften verhandelt werden müsse, ist aus Sicht der Sylter CDU „ausdrücklich zu unterstreichen“. Daher lobte auch Peter Peters von der Sylter CDU die kaufmännische Leistung des Geschäftsführers. „Gerade in Zeiten von schlechten Verkehrsanbindungen, zu nennen ist hier der Ausbau der A7 und die ständigen Instandsetzungsarbeiten der Bundesbahn ist der Flughafen auch eine tragende Säule für den Sylter Tourismus“, so Peters.

In diesem Zusammenhang verweist Herr Clemens Raab (ebenfalls Sylter CDU) auch darauf, dass der Sylter Flughafen in diesen Tagen sein 100-jähriges Bestehen feierte (wir berichteten). So sind die ersten Passagiere unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg mit kleinen Flugzeugen mit vier Sitzplätzen von Berlin über Hamburg und Flensburg nach Sylt geflogen.

„Die Sylter CDU steht geschlossen hinter dem touristischen Angebot des Sylter Flughafens“, teilt die Partei mit und ergänzt, dass ebenso zu erwähnen sei, „dass die Zahl der Flugbewegungen in den letzten zehn Jahren signifikant abgenommen haben bei gleichzeitig bessere Auslastung der Passagierflugzeuge“.