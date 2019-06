Sylter Bahnverkehr : Sylter Bürgermeister kritisiert Bahn: Vertrauen zerstört

Probleme beim Syltshuttle: Nikolas Häckel fühlt sich von Deutscher Bahn an der Nase herumgeführt.

02. Juni 2019, 10:43 Uhr

Sylt | Wenige Tage vor dem Pfingstfest und dem damit verbundenen starken Anreiseverkehr hat die Deutsche Bahn mit Hiobsbotschaften vom Sylt Shuttle überregional Schlagzeilen gemacht. Die roten Doppelstockwagen sind in die Jahre gekommen und dürfen nicht vollständig beladen werden – Experten sprechen von einer um zehn bis 20 Prozent reduzierten Kapazität. Am Sonnabend, 1. Juni, wurden zur Mittagszeit bis zu zwei Stunden Wartezeit von der Westerländer Autoverladung gemeldet. Am Sonntag hat sich Bürgermeister Nikolas Häckel zur Situation geäußert:

„Ich bin sprach- und fassungslos. Seit Jahren suchen wir den engen Kontakt zur Bahn. Das letzte Gespräch fand am 16. Mai in großer Runde statt. Von den Problemen kein Wort. Auch wurde uns auf Nachfrage die Auslastung des Sylt Shuttle Plus als äußert positiv dargestellt, obwohl wir dort selten Fahrgäste sehen. Ich fühle mich von der Bahn mehr als an der Nase herumgeführt, das begonnene Vertrauen wieder zerstört. Wieder einmal schadet die Bahn unserer Insel. Wieder einmal lernt die Bahn nicht aus den Fehlern der Vergangenheit.

Gut, dass wir den blauen Autozug Sylt und unsere Sylt Fähre haben, um unseren Gästen eine verlässliche Anreise bieten können."