Unter Corona-Bedingungen : Sylter Blumenhändler wappnen sich für den Valentinstagsverkauf

Normalerweise gehört der Valentinstag bei den Blumenhändlern zu den sicheren Gewinnbringern.

Sylt | Am 14. Februar ist Valentinstag – einer der umsatzstärksten Tage im Jahr für Floristen und Blumenhändler. Eigentlich. Denn das große Geschäft wird in diesem Jahr durch den andauernden Corona-Lockdown womöglich ausbleiben. „Der Valentinstag am 14. Februar...

