Biike-Feuer an der Tinnum-Burg : Sylter Biike 2021 im kostenlosen Livestream

Hier finden Sie den Livestream der Sylter Biike. Die Übertragung beginnt am Sonntag ab 17:30 Uhr.

Avatar_shz von shz.de

19. Februar 2021, 22:21 Uhr

Lange wurde für sie gekämpft: Die Biike an der Tinnum-Burg darf mit einer Ausnahmegenehmigung veranstaltet werden. Shz.de überträgt in Kooperation mit Sylt1 das gesamte Biikebrennen kostenlos per Livestream.

Der Livestream startet diesen Sonntag, 21. Februar, um 17.30 Uhr. Die Übertragung endet, wenn die Tonne fällt.

Jetzt mitmachen: Wie feiern Sie das Biike-Brennen 2021?

Senden Sie uns Ihre Fotos oder Video Fotos einzusenden, wie sie Grünkohl essen oder selbst im Garten ein Feuer machen. Die Einsendungen werden in einer Social-Wall während des Streams gezeigt.