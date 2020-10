Corona-Schutz auf Sylt : Sylter begrüßen Ausweitung der Maskenpflicht

Maskenpflicht ist ein notwendiger Schritt, sagen Händler und Gastronomen.

Avatar_shz von lei

26. Oktober 2020, 18:18 Uhr

Sylt | Die Maskenpflicht in Schleswig-Holstein wurde ausgeweitet. Seit Sonnabend gelten strengere Regeln: unter anderem in Restaurants, im Handel sowie auf Wochenmärkten. Auf Sylt stößt die Ausweitung der Maskenpflicht auf reichlich Zuspruch und Unterstützung.

„Wir haben viele ältere Kunden, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Ich halte die Ausweitung der Maskenpflicht daher für gut und richtig, auch wenn es eine Belastung ist, die ganze Zeit, die Maske zu tragen, und man die Kunden mit Maske vor dem Gesicht teils schlecht versteht“, sagt Eckehard Volquardsen, der gemeinsam mit seiner Frau Bettina einen Hofladen in Braderup betreibt und regelmäßig sein Obst und Gemüse aus Bio-Anbau auf dem Wochenmarkt in Westerland unters Volk bringt.



Rücksichtnahme auf ältere Kunden





„Es ist nicht einfach gerade, aber da müssen wir jetzt zusammen durch und es ist wichtig, dass die Leute immer mal wieder daran erinnert werden, Abstand zu halten und die Hygieneregeln einzuhalten.“

Konkret sieht der Beschluss der Landesregierung vor, dass Gäste und Beschäftigte in Gaststätten durchweg eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Ausgenommen ist nur der Aufenthalt am Tisch. Diese Regel gilt sowohl für drinnen als auch für draußen. Ebenso festgeschrieben ist die Maskenpflicht für Marktbeschicker, für Kunden auf Wochenmärkten sowie für Beschäftigte im Handel.

Strenge Verfechter der Maskenpflicht sind die Beschäftigten in der Kneipe Alt-Berlin an der Friedrichstraße. „Wir halten uns schon die ganze Zeit dran, nicht erst seit Sonnabend. Die allermeisten Kunden halten sich auch an die Regeln, wobei es immer auch zwei, drei Meckerköppe gibt, die meinen, gegenan gehen zu müssen. Die müssen ihr Bier dann eben woanders trinken, ganz einfach“, sagt Wirtin Nicole. Dabei haben die Beschäftigten in der Kneipe sogar immer einen Stapel von medizinischen Masken vorrätig, um Gästen ohne Mund-Nase-Bedeckung auszuhelfen.

Ähnlich streng wie im Alt-Berlin wird die Maskenpflicht auch im Unterwäsche-Geschäft Hunkemöller an der Friedrichstraße befolgt. „Bei uns ist strikte Maskenpflicht. Wer keine trägt, kommt nicht rein. Wir haben strenge Anweisungen von der Geschäftsleitung, die wir auch eins zu eins umsetzen“, erklärt eine Angestellte. Sie persönlich findet die Ausweitung der Maskenpflicht sinnvoll und notwendig. Maximal zehn Personen dürfen sich aktuell gleichzeitig im Laden aufhalten. Dazu gibt es Besucherkarten, die regelmäßig desinfiziert werden, auf denen sich die Kunden eintragen können.

Trotz vieler Kneipiers, Gastronomen, Marktbeschicker und Händler, die sich allesamt vorbildlich an die geltenden AHA-Regeln halten, war das Bild in Teilen Sylts zuletzt ein anderes. Ein bedenkliches, das einige Urlauber verängstigt hat. So wie eine 72-Jährige aus dem Umland von Stuttgart, die sich telefonisch an unsere Redaktion gewandt hat, aber namentlich nicht zitiert werden möchte. „Ich komme mit meinem Mann seit vielen Jahren nach Sylt. Zuletzt waren wir vor zwei Wochen auf der Insel und ich kann nicht verstehen, wieso so wenige Menschen in Westerland mit Maske zu sehen sind. Ich würde mir eine generelle Maskenpflicht in der Fußgängerzone wünschen, auch wenn ich weiß, dass so etwas wahrscheinlich nie umzusetzen wäre.“



Seniorin wünscht sich mehr Maskenträger





Für den Fall, dass sich tatsächlich Urlauber auf Sylt mit dem Coronavirus infizieren und auf der Insel positiv getestet werden, gelten besondere Regeln. „Wenn es geht, sollten sie die Heimreise antreten, um die Quarantänezeit zuhause abzuwarten. Dies setzt voraus, dass sie keine Symptome haben, die die Reisefähigkeit einschränken, und dass sie die Rücktour so gestalten können, dass sie niemanden anstecken“, erklärt Hans-Martin Slopianka, Sprecher des Kreises Nordfriesland. „Geht das nicht, bleiben sie auf Sylt in Quarantäne. Das Gesundheitsamt wird die Möglichkeiten dann mit ihnen besprechen.“