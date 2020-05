Verkerhseinschränkungen : Sylter Baustellen sorgen für Urlauber-Stau

Wegen größerer Baumaßnahmen sind einige Straßen in Westerland nur eingeschränkt befahrbar.

Simon Frost

22. Mai 2020, 18:48 Uhr

sylt | Die Feriengäste kommen, die Insulaner bauen noch. Vor allem zwei Baustellen haben während der vergangenen Tage in Westerland bei Autofahrern für unfreiwillige Wartezeiten gesorgt. Weil die EVS neue Fernwärmeleitungen verlegt, ist die Kreuzung Bahnweg/Johann-Möller-Straße noch bis voraussichtlich Ende Juni teilweise blockiert. Gleichzeitig ist die Maybach- auf Höhe Wilhelmstraße wegen einer privaten Baustelle verengt. Das Ergebnis sind teils längere Staus in der Innenstadt – wie hier am vergangenen Freitag. Für Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel sind solche Baumaßnahmen während der Saison nicht zu verhindern. „Wir sind als Gemeinde bei jedem Vorhaben bemüht, die Verkehrsbeeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren und sind da keine leichten Verhandlungspartner.“ Allerdings sei das Fenster für solche Maßnahmen witterungsbedingt beschränkt.