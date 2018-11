Nicht mehr verkehrstüchtig? : Sylter Bauhof sammelt Schrotträder ein

Nicht verkehrstüchtige Drahtesel werden Mitte Dezember beseitigt.

von shz.de

28. November 2018, 17:31 Uhr

Westerland | Am Donnerstag, 13. Dezember, sammeln Arbeiter der Gemeinde Sylt wieder alte Fahrräder ein, die offensichtlich nicht mehr verkehrstüchtig sind. Betroffen sind die Fahrradabstellanlagen im Zentrum von Westerland und rund um die Bahnhöfe Westerland, Keitum und Morsum. Auch der Bahnhofsplatz in Westerland ist in diese Aktion mit einbezogen.

Die Auswahl der Drahtesel erfolgt nach Inaugenscheinnahme vor Ort. Als nicht verkehrstüchtig gelten zum Beispiel Fahrräder mit platten Reifen, ohne Sattel, gerissener Kette oder solche, mit denen aus anderen Gründen offensichtlich nicht mehr gefahren werden kann.

Für mögliche Rückforderungen werden die Fahrräder auf dem Bauhofgelände der Gemeinde Sylt noch drei Monate aufbewahrt und danach entsorgt. Eigentümer sollten sich also schleunigst um ihre alten, abgestellten Drahtesel kümmern, wenn sie nicht den Verlust riskieren wollen.