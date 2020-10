Online-Generalversammlung : Sylter Bank gestärkt durch die Krise

In einer Online-Generalversammlung stimmten die Mitglieder der Ausschüttung einer sechsprozentigen Dividende zu.

von Ralf Henningsen

22. Oktober 2020, 20:36 Uhr

Sylt | Ungewohntes Umfeld für die Generalversammlung der Sylter Bank: Statt im großen Saal des Kongresszentrums in Westerland konnten die Mitglieder sich diesmal am heimischen PC über die Bilanzzahlen informieren lassen. Coronabedingt war nur eine virtuelle Hauptversammlung möglich. Doch auch im provisorischen Studio in der VR-Bank Norderstedt legten Vorstand und Aufsichtsrat gute Geschäftszahlen vor.

Eigentlich hätte die Generalversammlung im August im CCS stattfinden sollen. Weil aber eine Zusammenkunft von 250 bis 300 Menschen auf Sylt angesichts der Pandemie schwerlich zu organisieren gewesen wäre, nutzte der Bankvorstand die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, in Corona-Zeiten auf das Internet auszuweichen – genauso wie andere Genossenschaftsbanken. Nächstes Jahr begeht die Sylter Bank ihr 125-jähriges Jubiläum – „dann hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen“, wie Aufsichtsrats-Vorsitzender Martin Jessen betonte.

Die Aufgabe, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 festzustellen, hatte bereits der Aufsichtsrat am 21. August erledigt. Den Mitgliedern – 77 hatten sich für das virtuelle Treffen angemeldet – blieb es vorbehalten, dem Vorstand und den Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen, über die Gewinnausschüttung zu entscheiden und zwei Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.

„In jeder Krise steckt eine Chance“

„In jeder Krise steckt eine Chance“, erklärte Bankvorstand Dirk Ehlers. Die Coronakrise habe die Sylter Bank vor große Herausforderungen gestellt, die die Mitarbeiter mit großem Einsatz gemeistert hätten – wenn es sein musste, auch am Wochenende, um den Kunden zur Seite zu stehen. Die Mitarbeiter hätten eine Vielzahl von Finanzierungsanträgen und Tilgungsaussetzungen bearbeiten müssen, um die Liquiditätsengpässe der Kunden zu überbrücken. Drei Bankstandorte hätten sieben Wochen lang komplett geschlossen werden müssen. Viele Bankmitarbeiter seien ins Homeoffice gewechselt, im Mai an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt und würden jetzt wieder im Homeoffice arbeiten, damit der Geschäftsbetrieb der Bank gewährleistet werden kann. Für seine Kolleginnen und Kollegen könne er sagen, dass alle in der Krise näher zusammengerückt sind. „Es macht mich ein Stück weit stolz, dass wir helfen konnten, die Auswirkungen gering zu halten.“

Die Digitalisierung der Sylter Bank sei deutlich vorangekommen, erklärte Ehlers. „Verschlankte Prozesse werden uns helfen, die Zukunft gut zu meistern.“ Ein wesentlicher Baustein für die Kundenzufriedenheit seien die Räumlichkeiten. Weil eine Aufstockung der Keitumer Hauptstelle undenkbar sei, soll die Immobilienabteilung im nächsten Jahr in ein Nachbargebäude ausgelagert werden.

Zinserhöhung ist nicht zu erwarten

Trotz der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sei der Zinsertrag für die Sylter Bank immer noch die wichtigste Ertragssäule, berichtete Bankvorstand Thomas Bender. Eine Zinserhöhung sei auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 9,5 Prozent auf 471 Millionen Euro. Das Kreditgeschäft wuchs um 16,2 Prozent auf 378 Millionen Euro, die Kundeneinlagen auf 368,8 Millionen Euro. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit schrumpfte um 2,5 Prozent auf 4,65 Millionen Euro. Mit dem Großteil des Gewinns wird das Eigenkapital gestärkt. 2019 wuchs die Kapitaldecke um 3,1 Millionen Euro – damit verfügt die Genossenschaft über ein Eigenkapital von 49 Millionen Euro und erreicht eine Kernkapitalquote von 18,8 Prozent.

Die Sylter Bank beschäftige derzeit 35 Vollzeitkräfte, 13 Teilzeitkräfte und elf Auszubildende. 3,9 Millionen Euro werden für das Personal aufgewendet. Bender richtete seinen Dank insbesondere an die langjährigen Mitarbeiter Verena Wittke (10 Jahre), Wolfgang Kloth (20 Jahre) und Manfred Mangelsen (35 Jahre) für ihre Treue zur Sylter Bank.

Erfreulicher Mitgliederzuwachs

Bei der Zahl der Mitglieder habe der Abwärtstrend umgekehrt werden können, ergänzte Dirk Ehlers. Dank eines im letzten Jahr aufgelegten Mehrwertprogramms könne die Sylter Bank nun „einen sehr erfreulichen Mitgliederzuwachs“ vermelden.

Ehlers stellte auf die Frage eines Mitglieds auch niedrigere Kontoführungsgebühren in Aussicht. Die Kunden würden innerhalb der nächsten Wochen über ein komplett neues Gebührenmodell informiert, bei dem die monatlichen Tarife auf bis zu null Euro gesenkt werden können. Die Bank werde ihre Kunden künftig mit Rabatten je nach Intensität der Geschäftsbeziehung honorieren.

Die Gewinnausschüttung an die Mitglieder wird auch in diesem Jahr sechs Prozent der Einlage betragen. Bei der Online-Abstimmung folgten 100 Prozent der Teilnehmer dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats. Der Entlastung des Vorstands stimmten 99 Prozent der Teilnehmer zu, der Entlastung des Aufsichtsrats 100 Prozent.

Per Mausklick konnten die Mitglieder auch über die Aufsichtsräte abstimmen. Karl Max Hellner und Björn Hansen stellten sich wieder zur Wahl und wurden mit 92 bzw. 99 Prozent der Stimmen in ihren Ämtern bestätigt. 14 Mitglieder, die der Genossenschaft seit 50 Jahren angehören, sollen im nächsten Jahr nachträglich geehrt werden – wenn die Pandemie eine große 125-Jahr-Feier zulässt.