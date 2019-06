Sylter Musikfestival : Sylter Bands rocken die Musikmuschel

Die Zuschauer des kleinen Festivals "Muschelrock" dürfen sich auf drei Sylter Bands freuen.

von shz.de

13. Juni 2019, 15:01 Uhr

Auch dieses Jahr befindet sich am Samstag, 29. Juni, die Musikmuschel auf der Westerländer Strandpromenade wieder in fester musikalischer Hand des Vereins Sylter Bands. Mit „TADA“, „Mungo Park“ und „You´ll Be Mine“ sind drei Sylter Bands mit dabei die, die Musikmuschel an diesem Tag mächtig ins Schwingen bringen.

Von 18 bis 22 Uhr präsentieren sich an dieser besonderen Spielstätte direkt am Meer im Rahmen des diesjährigen „Muschelrock“- Events die drei bei hoffentlich gutem Wetter. Es erwartet die Zuschauer dieses kleinen Sylter Musikfestivals also wieder ein tolles, abwechslungsreiches Programm, das die Fans ehrlicher und leidenschaftlicher Livemusik begeistern wird und das auch sonst kein verpassen sollte.

Der Eintritt ist mit Gästekarte frei. Weitere Infos unter www.sylter-bands.de oder auf Facebook.

„Muschelrock“ wird unterstützt von: Körnerladen, Rock’n’Roll Kindermode, Soulmates Urban Fashion Sylt, Harley-Davidson Fashion Sylt, Getränke Möller, EDEKA Gehrke, ISTS, Erdbeerparadies Braderup, Hans Andritter, Shell Station Sylt, Sicher Haus Sylt und Raffelhüschen Bäckerei und Konditorei.