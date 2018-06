Anzeige : Sylter Bahnverkehr: „Es geht voran“

Zwischenbilanz zum Sieben-Punkte-Plan der DB Regio.

von Christoph Ströh

15. Juni 2018, 17:18 Uhr

Wo es aktuell bei der Marschbahn die größten Probleme gibt, wie DB Regio diese löst und was bereits gut funktioniert, berichtet bis Mitte Juli alle zwei Wochen Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein:



„Damit Zugausfälle und Verspätungen auf der Marschbahn nicht mehr zur Tagesordnung gehören, gibt es seit Anfang des Jahres den 7-Punkte-Plan. Die Zwischenbilanz: Es geht voran. Und doch ist noch einiges zu tun – auch, weil leider immer wieder neue Probleme auftreten. Deshalb haben wir bis auf Weiteres drei Ersatzwagenparks sowie mindestens drei Ersatzloks im Einsatz, um Engpässe zu vermeiden.



Inzwischen haben wir bereits elf von 15 Marschbahn-Loks einer Rollkur unterzogen und mithilfe weiterer Maßnahmen die Anzahl der funktionierenden Motoren von 29 auf 46 erhöht. Zusätzlich zur Tauschmöglichkeit von Radsätzen im Werk Husum haben wir drei Unterflurdrehbänke an anderen Standorten in Norddeutschland speziell für die Reparatur der Räder ausgestattet, um flexibler auf Schäden reagieren zu können.



Damit unsere Lokführer bei den Zügen im Ausnahmefall auch ohne Unterstützung eines Kundenbetreuers die Türen schließen und Züge bei hoher Nachfrage einfacher gekuppelt werden können, haben wir eine neue Software und ein neues Verfahren gemeinsam mit dem Fahrzeugvermieter Paribus-DIF sowie dem Hersteller Bombardier in alle Marschbahnzüge eingebaut. Bis beides einwandfrei läuft, dauert es leider noch wenige Wochen. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Personalsituation vor Ort zu verbessern und investieren in Recruiting sowie die Ausbildung weiterer Lokführer in Schleswig-Holstein für die Fahrzeuge im Netz West.



Neben der Erfüllung des 7-Punkte-Plans und der technischen Stabilisierung der Fahrzeuge optimieren wir kontinuierlich die Instandhaltungsprozesse, sodass immer mehr Marschbahn-Parks und -Lokomotiven stabil für unsere Kunden verfügbar sind. Darüber hinaus wurde ein Qualitätslagezentrum ins Leben gerufen. Unser Ziel: Gemeinsam mit den Verantwortlichen für die Schienen- und Bahnhofsinfrastruktur die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit in Schleswig-Holstein erhöhen und Fahrgäste im Störfall besser informieren. Sie sehen, wir sind noch nicht am Ziel – doch daran arbeiten wir täglich!“





Der Autor: Christoph Ströh Christoph Ströh ist seit zwei Jahren bei der DB Regio AG. Als Verkehrsvertragsmanager Netz West kennt der gebürtige Schleswig-Holsteiner die Marschbahn und ihre Besonderheiten. Täglich arbeitet er daran, die Situation an der Westküste zu verbessern.

Haben Sie Fragen an die DB-Mitarbeiter? Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen an RBSH-Marketing@deutschebahn.com.

