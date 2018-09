Sylter Badmintonnachwuchs spielt groß auf

von shz.de

17. September 2018, 14:33 Uhr

Am vergangenen Wochenende fanden die Badminton Bezirksmeisterschaften für Kinder und Jugendliche in Harrislee statt. Am ersten Turniertag wurden die Bezirksmeister im Einzel unter elf Jahren (U11) sowie Doppel und Mixed (U11-U17) ausgespielt. Palisha Marhajan hatte einen guten Tag erwischt und ihr gelang ein hervorragender 3. Platz im Einzel U11 den sie später sogar mit dem Titel im Doppel U11 mit ihrer Partnerin Maja Biller (1. SV Schleswig 09) krönte. Jannis Dorow holte sich im Doppel U13 ebenso den Bezirksmeistertitel. Soraja Mamadau und Leandra Klangwald wurden bei ihrem ersten Turnier auf Bezirksebene im Doppel U13 gute Vierte. Im Doppel der Mädchen U15 gelang Lara Heer und Henrike Böhm nach einer unglücklichen dritten Satzniederlage im Finale der zweite Platz und auch im Mixed U15 gab es mit den Plätzen zwei für Böhm/ Dorow und drei für Heer/ Christophersen weitere Podestplätze für die Insel zu bejubeln. Pia Hamann gewann schließlich mit ihrer Partnerin Nina Bewernick (TSV Glücksburg) das U17 Mädchendoppel.

Am Sonntag ging es dann nochmal um die Titel im Einzel U13-U17. Jannis Dorow im Jugeneinzel U13 und Robin Reyer in U17 trugen nochmals mit ihren Siegen zur Titelsammlung für den TSV Westerland bei. Pia Hamann holte bei den Mädchen U17 den Vizetitel und Lara Heer gelang ein 3. Platz im Mädcheneinzel U15. Hier kompletierten Henrike Böhm als 5. und Ambika Lama als 7. das gute Abschneiden. Bei den Mädchen U13 kamen schließlich Leandra Klangwald auf den 6. und Soraja Mamadau auf den 9. Platz.