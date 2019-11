Sylter Ärztin zu Besuch in Korea

Sylter Chefärztin auf Gegenbesuch bei koreanischen Wissenschaftlern zum Thema Klimatherapie

von Anja Werner

12. November 2019, 15:20 Uhr

Westerland | Dr. Hanka Lantzsch, Leitende Ärztin der Klinik für Dermatologie und Allergologie der Asklepios Nordseeklinik hat sich auf eine Forschungsreise nach Seoul begeben, um sich mit südkoreanischen Kolleginnen und Kollegen zum Thema „Ocean Healing Medicine“ auszutauschen.

Bereits im Mai diesen Jahres kam eine Studiengruppe aus Korea zu Besuch auf die Nordseeinsel, um vor Ort die dermatologische Klimatherapie kennenzulernen. Der deutsche Ansatz – insbesondere auch durch die klimatischen Vorteile der Insel Sylt geprägt – erzielten umweltneutral hervorragende Ergebnisse in der Behandlung von chronisch-entzündlichen Hautkrankheiten. Dabei spielt insbesondere die Kombination aus Sonne (Heliotherapie), Meerwasser (Thalassotherapie), allergenarmer Luft und die spezifischen Therapie eine wesentliche Rolle. Ein Ziel der Koreaner ist es, eigene umweltfreundliche Kurkliniken nach diesem Vorbild auszubauen. Ende September begab sich Dr. Lantzsch auf Gegenbesuch, um einen Einblick in die koreanische Klimatherapie zu erhalten. Neben der Erkundung des Landes standen vor allem die Klimatherapie und die traditionelle koreanische Medizin im Fokus der Reise.

Bei einem Besuch an der Universität von Seoul und einem Seeheilbad in Taean, bildete der Kongress im Parlamentsgebäude von Seoul den Höhepunkt des wissenschaftlichen Austauschs. Etwa 400 Gäste, darunter auch bedeutende Minister Südkoreas, nahmen an dem Kongress teil. In ihrem Kongress-Vortrag zum Thema „Naturheilverfahren und Haut-Gesundheitsförderung“ sprach Lantzsch über chronische Hauterkrankungen wie Schuppenflechte und Neurodermitis, und den positiven Behandlungserfolgen durch die Klimatherapie in Kombination mit den multimodalen und individuellen Therapiemöglichkeiten, die die Sylter Hautklinik anbietet. Der bilaterale Austausch wurde von beiden Seiten positiv aufgefasst. Die Koreaner lernten die positiven Effekte klimatischer Bedingungen mit ihren umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Eigenschaften von Sylt kennen. Dr. Lantzsch brachte mit auf die Insel ergänzende Elemente im technologischen und digitalen Bereich, sowie in der traditionellen koreanischen Medizin, in der die Therapie mit Ginseng einen hohen Stellenwert einnimmt.