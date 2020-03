Sylter Ärzte gehen auf Abstand

Niedergelassene Ärzte beschränken Praxiszeiten und schleusen Patienten einzeln ein/ Fahrdienst für Corona-Abstriche auf Sylt

19. März 2020, 19:24 Uhr

Westerland | Das Coronavirus beeinflusst auch den Alltag in den Praxen niedergelassener Ärzte auf Sylt, auch wenn hier bisher keine Infizierten bekannt sind (Stand Redaktionsschluss): Während zahlreiche andere Menschen im Homeoffice arbeiten oder von ihrer Arbeit freigestellt wurden, behandeln sie jeden Tag und stehen dann im direkten Kontakt mit Menschen. In einigen Praxen läuft der Betrieb wie in Vor-Coronazeiten, andere haben ihre Sprechzeiten stark eingeschränkt, öffnen nur nach vorherigem Klingeln oder in seltenen Fällen – unter anderen aus Urlaubsgründen – geschlossen. Um zu verhindern, dass mögliche Corona-Infizierte für den Abstrich in die Praxen kommen müssen und das Virus verbreiten, gibt es auf der Insel einen mobilen Fahrdienst, der für den Test direkt zu den potenziellen Patienten fährt.

„Normale Vorsorge-Termine haben wir vorerst auf Anfang Mai verschoben“, erzählt Dr. Alexander Cegla. Patienten, die über coronaartige Symptome klagen, werden über den Seiteneingang in die Praxis gelassen und dort befragt. Zum Wartezimmer haben sie keinen Zugang. „Wir bemühen uns nicht mehr als sechs Personen ins Wartezimmer zu lassen“, so Cegla. Rezepte werden direkt an die Apotheken weitergeleitet, sodass es nicht zum direkten Kontakt mit Erkrankten kommt. „Meine Hausbesuche musste ich allerdings auf ein Minimum beschränken“, erzählt er. Besonders schwer fällt es ihm deshalb, weil viele seiner Patienten – besonders diejenigen im Altenheim – auf seine Besuche zählen.

Durch die Abriegelung der Insel ist es in seiner Praxis allgemein ruhiger geworden, weil kranke Touristen als Patienten wegfallen. „Vielleicht bringt das Virus uns in sofern weiter, dass unser Gesundheitssystem überdacht wird“, sagt Cegla.

Gedanken über den Umgang mit der Pandemie in Deutschland macht sich auch Dr. Bodo Stoschus: „Angst vor einer Ansteckung habe ich bisher nicht, ich bin da eher cool“, sagt der Mediziner, der in Westerland eine Facharztpraxis für Innere Medizin und Nephrologie mit angeschlossener Dialysestation betreibt. Ein Schild an der Praxistür weise die Patienten auf die neuen Hygiene-Schutzmaßnahmen hin. Schwierigkeiten damit, dass sich Patienten im Wartezimmer begegnen habe er nicht, da sich diese demnach diszipliniert die Hände waschen und Abstand zu ihren Mitmenschen halten.

Als Sylter Notdienstbeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, ist er zudem für den mobilen Fahrdienst und die Anlaufpraxis in der Nordseeklinik zuständig. Niedergelassene Ärzte der Insel teilen sich in diesen Krisenzeiten die Fahrdienst-Bereitschaft, die jetzt rund um die Uhr erreichbar ist – normalerweise beginnt diese unter der Woche erst um 18 Uhr und endet um acht Uhr am Morgen. Grund für diese Dauerbereitschaft auf der Insel ist, dass das Gesundheitsamt, das entscheiden, ob ein Corona-Abstrich erforderlich ist, einen einen direkten Ansprechpartner hat. „Derzeit ist diese Regelung bei rund 15000 Einwohnern ausreichend, sollte es sich herausstellen, dass wir vermehrte Coronafallzahlen auf Sylt haben, müssen wir den Fahrdienst ausweiten“, sagt der Mediziner.

Nicht ausgeweitet sondern eingeschränk t hat Kinderärztin Marlies Techau ihre Sprechzeiten. Die Nachmittagssprechstunde wurde komplett gestrichen, am Vormittag ist von neun bis zwölf Uhr geöffnet. Um direkten Patientenkontakt untereinander zu verhindern, werden die Kinder mit ihren Begleitern nacheinander eingeschleust. „Wir verteilen die Patienten einzeln auf vier Zimmer, die dann anschließend jedes Mal desinfiziert werden“, sagte ein Mitarbeiterin.

In der Zahnarztpraxis von Dr. Olaf Marten werden die Patienten so bestellt, dass sie im Wartezimmer nicht aufeinandertreffen. Absagen gäbe so gut wie keine. Im Arbeitsalltag habe sich für ihn nicht viel verändert, sagt Marten. „In der Zahnheilkunde ist Hygiene ohnehin standardmäßig äußerst wichtig, da in direktem Kontakt mit Mund und Speichel gearbeitet wird“, sagt Marten. Mundschutz, Handschuhe und Schutzbrille gehören zur Behandlungsuniform.

Das ist bei Dr. Joachim Stolte ebenso. In seiner Westerländer Praxis von wird seit gestern zudem die Temperatur der Patienten gemessen, um einen möglichen Infizierten möglichst früh ausfindig zu machen. Im Wartezimmer seiner Zahnarztpraxis dürfen jetzt maximal zwei Patienten gleichzeitig sitzen – viele hätte ohnehin abgesagt. Desinfektionsmittel, Flächendesinfektion und Mundschutze würden nur noch rationiert an die Praxen vergeben, sagt Stolte. „Was wir tun, wenn diese nicht mehr lieferbar sind, müssen wir dann sehen.“ Um einer Ansammlung von Patienten entgegenzuwirken, lassen einige Ärzte auf Sylt, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, ihre Patienten nur nach vorherigem Klingeln ein. Selbst entscheiden, ob sie die Praxis schließen wollen, können die Ärzte meist nicht. Grund dafür ist, dass sie einen Kassensitz bei der Kassenärztlichen Vereinigung – beziehungsweise der Kassenzahnärztlichen Vereinigung – haben, den sie ohne triftigen Grund nicht abgeben können und dürfen.