Gemeinsame Resolution : Sylt will Flüchtlinge aufnehmen

Die Sylter Gemeindevertretung stellt sich einstimmig hinter Grünen-Antrag zur Unterstützung der Landesregierung.

von Ralf Henningsen

22. August 2018, 17:24 Uhr

Das Drama um das Rettungsschiff „Lifeline“ und die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer lässt auch die Sylter Kommunalpolitiker nicht kalt. Die Gemeindevertretung hat eine Resolution beschlossen, nach der die Gemeinde Sylt den Kurs der Landesregierung unterstützt und bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen. Einstimmig unterstützten alle 25 anwesenden Gemeindevertreter die Resolution, die auf eine Initiative der Grünen-Fraktion zurückging.

Anfang Juli hatte sich Ministerpräsident Daniel Günther im Kieler Landtag in einer Regierungserklärung zu einer humanen Flüchtlingspolitik bekannt. Die Landesregierung erklärte ihre Bereitschaft, Flüchtlinge von Bord der „Lifeline“ aufzunehmen. Die vorangegangene Irrfahrt des Seenotrettungsschiffs, das rund 230 Migranten vor Libyen gerettet hatte und tagelang keinen EU-Hafen anlaufen durfte, war der Auslöser bundesweiter Solidaritätsbekundungen.

„Es hat uns erschrocken, mit welcher menschlichen Kälte der Kapitän und die Flüchtlinge abgewiesen wurden“, erläuterte Grünen-Fraktionsvorsitzende Maria Andresen den Antrag. „Dabei steht Europa wirtschaftlich gut da, und Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt.“ Maria Andresen kritisierte auch eine Verweigerungshaltung der CSU und ihres Bundesinnenministers, die wohl der bevorstehenden bayrischen Landtagswahl geschuldet sei. Der große Flüchtlingsstrom von 2015 sei auf der Insel sehr gut bewältigt worden.



„Wir unterstützen den Kurs für ein solidarisches Europa.“





„Wir sind in der Lage, ein Kontingent an Personen bis zur Klärung ihrer Asylanträge zu beherbergen und sie, wenn möglich, langfristig zu integrieren“, heißt es in der Sylter Resolution. Dass eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt gelingen kann, habe bereits das Programm „Festmachen auf Sylt“ bewiesen, bei dem Ehrenamtler, Arbeitgeber, Dehoga, IHK und die Gemeinde an einem Strang ziehen.

„Wir unterstützen damit den Kurs für ein solidarisches, humanitär handelndes und hilfsbereites Europa“, heißt es weiter in dem einstimmigen Beschluss. „Unsere Insel ist vom Meer umgeben und wir Sylter haben eine lange Tradition als Seefahrer und Seenotretter. Der Friedhof der Heimatlosen in Westerland mahnt uns, dass die See unberechenbar ist und erinnert uns an die vielen Sylter, die über die Jahrhunderte selbst in Seenot gerieten. Wir danken allen uneigennützigen Seenotrettern für ihren unermüdlichen Einsatz auf allen Weltmeeren. Mit dieser Aktion der Hilfsbereitschaft wollen wir als Inselgemeinde unseren Teil dazu beitragen, Menschen, die in See- und Kriegsnot gerieten, weiterzuhelfen.“

Aktuell lebten auf Sylt 95 Flüchtlinge, berichtete Bürgermeister Nikolas Häckel. Der Höchststand vor zwei Jahren lag bei 257 Personen. Häckel lobte die „gute Integrationsarbeit“ auf Sylt. Die Unterbringung sei dezentral geregelt. Viele Flüchtlinge hätten Sylt anschließend wieder verlassen oder hätten sich auf dem nahen Festland einen Wohnort gesucht. Ein Fall, dass ein Asylbewerber abgeschoben wurde, sei ihm nicht bekannt.

Die Resolution der Sylter Gemeindevertretung wurde mittlerweile an das Kieler Innenministerium weitergeleitet. „Eine Reaktion liegt noch nicht vor“, erklärte Bürgermeister Nikolas Häckel gestern auf Anfrage.