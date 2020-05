Ansturm auf Sylter Autoverladung : Sylt vor starkem Abreise-Sonntag

Autozugbetreiber erwarten für Sonntag einen „Mega-Abreisetag“.

von Ralf Henningsen

22. Mai 2020, 11:47 Uhr

Sylt | Wiederholt sich am Sonntag der Rekord-Ansturm auf die Autoverladung? Bis zu fünf Stunden mussten Autofahrer am Montag warten, um in Niebüll die Anreise Richtung Sylt anzutreten. Sonntag fahren viele wieder ab, die den Himmelfahrtstag für ein langes Wochenende genutzt haben – und in Hamburg geht die Ferienwoche zuende. Die beiden Autozugbetreiber erwarten einen „Mega-Abreisetag“.

Die Autozüge von Deutscher Bahn und RDC sind bereits stark ausgebucht, und die Syltfähre befördert aufgrund des dänischen Transitverbots seit Montag keine privaten Fahrzeuge mehr. Denkbar schlechte Voraussetzungen für Sylt-Gäste, die das verlängerte Wochenende bis zum letzten Tag auf der Insel verbringen und zügig wieder in heimische Gefilde gelangen möchten.

Die allgemeine Empfehlung der beiden Autozugbetreiber, für eine möglichst staufreie Anreise auf Autozugverbindungen zu Tagesrandzeiten auszuweichen – also morgens oder abends – dürfte an diesem Sonntag nur wenig Erfolg haben.

Einige erfahrene Sylt-Gäste behelfen sich damit, ihr Auto mit dem größten Gepäck schon am Vortag der Abreise nach Niebüll zu bringen und es dort im Parkhaus am Bahnhof oder auf einem Parkplatz in Klanxbüll abzustellen. Am Abreisetag fährt man dann mit dem Personenzug zum Auto und umgeht so den Stau an der Autoverladung in Westerland.