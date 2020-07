Sylt-Urlauber mit Corona infiziert

Acht Gäste aus Nordrhein-Westfalen hatten sich vermutlich zu Hause angesteckt/ Gesundheitsamt ermittelt elf Kontaktpersonen

Westerland /Husum | Acht Sylt-Urlauber aus Nordrhein-Westfalen sind positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie der Kreis Nordfriesland am Freitag mitteilte, hatten sich die Menschen vermutlich schon am Heimatort infiziert, wo sie nach ihrer Rückkehr von Sylt auch getestet wurden. Nach Angaben des Kreises waren sie vom 10. bis 16. Juli auf der Insel, um einen Zweitwohnsitz zu renovieren.

Mehrere Kontaktpersonen sind jetzt in Quarantäne. Weiteren acht Personen ist vom nordfriesischen Kreisgesundheitsamt empfohlen worden, vorsorglich Kontakte zu reduzieren und zu Hause zu bleiben. Das Gesundheitsministerium in Kiel wird nach Angaben vom Freitag zunächst nicht aktiv.

„Der Kreis Nordfriesland hat hier zügig Maßnahmen eingeleitet“, sagte Nikolas Häckel nach Bekanntwerden der gehäuften Covid-19-Gäste. Dieser Fall überrasche ihn nicht, sagte der Sylter Bürgermeister, er habe dieses Szenario erwartet. Er warnte Sylter und Gäste vor Panikmache. „Die Gäste sind schon infiziert auf die Insel gekommen“, er rechne nicht damit, dass der Kreis jetzt die Corona-Maßnahmen – wie durch ein Verbot für Tagesgäste oder zusätzliche Beschränkungen in der Gastronomie – wieder verschärft.

Um in Zukunft noch schneller reagieren zu können, wünscht sich das Sylter Verwaltungsoberhaupt, dass Ärzte auf der Insel auch sogenannte Corona-Schnelltests verwenden dürfen. Ihm sei bewusst, dass diese keine hundertprozentig sicheren Ergebnisse lieferten, aber zusätzlich zu den „normalen Tests“ angewandt, könnten sie zumindest ein erstes Indiz sein.

Sieben Personen zweier befreundeter Familien waren laut Kreis Anfang Juli auf der Nordseeinsel gewesen. Zwei Mitglieder einer Familie fuhren nach einem Wochenendbesuch am Sonntag, 12. Juli, wieder nach Hause. Kurz darauf entwickelten beide an ihrem Wohnort Krankheitssymptome. Ein anschließender Test wies bei beiden den SARS-CoV-2-Erreger nach. Auch die übrigen fünf Mitglieder der Familien wurden in den folgenden Tagen nach ihrer Rückkehr positiv getestet. Sie hatten sich vermutlich bei den beiden zuerst erkrankten Verwandten beziehungsweise Bekannten angesteckt.

Im Zuge der Kontaktverfolgung wurde dann bekannt, dass die Betroffenen auf der Insel engen Kontakt mit einem weiteren Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen hatten. „Nachdem auch aus diesem Personenkreis zunächst eine Person positiv am Heimatort getestet worden war, traten die beiden auf Sylt gebliebenen Personen umgehend die Rückreise an ihren Heimatort an“, schrieb der Kreis in einer Mitteilung.

„Für drei Nordfriesen, mit denen die Betroffenen während ihres Sylt-Aufenthalts engeren Kontakt hatten, haben wir Quarantäne angeordnet“, erläutert Dr. Heike Dorothea Hill, Leiterin des Amtsärztlichen Dienstes des Kreisgesundheitsamtes Nordfriesland. Bis auf ein noch ausstehendes Ergebnis seien alle Corona- Abstriche der insgesamt elf Kontaktpersonen bisher negativ.

Diese geballten Coronafälle auf der Insel, überraschen Dr. Bodo Stoschus nicht. Ihn beschäftigt etwas anderes: „Die Spurverfolgung ist schwierig, besonders nach Restaurantbesuchen“, sagt der Mediziner, der in Westerland eine Facharztpraxis für Innere Medizin und Nephrologie mit Dialysestation betreibt. Das Problem seien besonders die sogenannten asymptomatischen Menschen, die zwar infiziert seien, aber noch keine Symptome zeigten. Getestet werden kann demnach erst, wenn auch die ersten Krankheitszeichen auftreten.

Menschen mit Symptomen sollten sich allerdings sofort testen lassen. „Besonders wichtig ist es, dass diese möglichst schnell in Quarantäne gehen“, sagt Stoschus. Immer wieder käme es vor, dass dieser Schritt versäumt würde.

Ob auf der Insel eine Corona-Welle droht, konnte er nicht abschätzen. Zunächst müsse man die Inkubationszeit von rund sieben bis zehn Tagen abwarten, sagte der Experte. „Durch das dauernde Kommen und Gehen auf der Insel, ist die Infektionskette schwer zu erfassen und nachzuverfolgen“, sagt der Sylter Arzt. So könne es vorkommen, dass zum Beispiel Urlauber ohne Symptome andere anstecken oder das Virus verteilen und - ohne irgendwie erfasst zu sein - wieder an ihre Heimatorte zurückreisten.

Mehr Menschen, die sich auf Covid-19 testen lassen, gäbe es, laut Stoschus, bisher auf der Insel nicht. Als Sylter Notdienstbeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Schleswig-Holstein, ist Stoschus für den mobilen Corona-Fahrdienst und die Anlaufpraxis in der Nordseeklinik zuständig. Er rät jedem dazu, die Corona-Warn-App der Bundesregierung auf dem Handy zu installieren. „Die App funktioniert gut, aber nur wenn mehrere sie nutzen“, sagte er am Freitag.

Überlegungen, besondere oder verschärfte Maßnahmen für die Insel Sylt oder andere Regionen im Kreisgebiet zu erlassen, gebe es bisher nicht, wie der Kreis auf Nachfrage der Sylter Rundschau mitteilte. „Solche Maßnahmen stellen immer schwere bis sehr schwere Grundrechtseingriffe dar.“ Ein solcher Schritt sei derzeit nicht „geboten und auch nicht verhältnismäßig“, denn im gesamten Kreis Nordfriesland gibt es (Stand Freitag, 24. Juli) nur einen aktiven Fall auf dem Festland – ohne Verbindung zur Insel.

Den ersten öffentlichen Coronafall abreisender Urlauber auf Sylt hatte es vor rund zwei Wochen gegeben. Eine Familie aus Hessen war damals wieder nach Hause gefahren, nachdem der Vater auf der Insel positiv auf Covid-19 gestestet worden war.

Am 19. März war der erste offizielle Coronafall eines auf Sylt lebenden Menschen bekannt geworden. Der oder die Infizierte hatte in einem Risikogebiet Urlaub gemacht und war nach der Rückkehr auf dei Insel positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet worden.