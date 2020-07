Inselgemeinde wählt 2021 : Sylt sucht seinen neuen Bürgermeister

Hauptausschuss berät am Dienstag über die Stellenausschreibung für den künftigen Chef der Inselverwaltung.

von Ralf Henningsen

13. Juli 2020, 16:13 Uhr

Westerland | Noch gut neun Monate – dann sitzt im Westerländer Rathaus ein neuer Bürgermeister. Oder der alte, denn Amtsinhaber Nikolas Häckel (46) will wieder als Kandidat zur Bürgermeisterwahl am 7. März antreten. Am Dienstag, 14. Juli, entscheidet der Hauptausschuss darüber, wie viel Geld in Stellenanzeigen investiert werden soll.

Der jetzige Bürgermeister der Gemeinde Sylt muss bei der Direktwahl mit Gegenkandidaten um den Job als Sylter Verwaltungschef rechnen. Bei einer Umfrage der Sylter Rundschau im Januar dieses Jahres bekannte sich nur die Sylter Wählergemeinschaft (SWG) zum Amtsinhaber Häckel, der die Bürgermeisterwahl vor fünfeinhalb Jahren als parteiloser Bewerber gewonnen hatte. Die anderen Parteien wollten sich noch nicht festlegen. Aus der CDU, die in der Gemeindevertretung mit elf Sitzen die größte Fraktion stellt, hat Häckel wohl den stärksten Gegenwind zu erwarten.

Der Hauptausschuss diskutiert am Dienstag, 14. Juli, um 19 Uhr im Kongresszentrum nicht nur über den Text der Stellenausschreibung, sondern auch darüber, wie viel Geld in Stellenanzeigen in überregionalen Tageszeitungen gesteckt werden soll. Von 25 000 bis 30 000 Euro ist die Rede.

Die nächste sechsjährige Amtsperiode des Bürgermeisters beginnt am 1. Mai 2021. Der Sylter Häckel, zuvor Bauamtsleiter in Kronshagen bei Kiel, siegte bei der Stichwahl am 11. Januar 2015 mit 55 Prozent gegen die ehemalige Fürther CSU-Landrätin Gabriele Pauli (45 Prozent) – unter bundesweiter medialer Aufmerksamkeit. Im ersten Wahlgang am 14. Dezember 2014 lag Pauli noch auf Platz eins mit 30 Prozent und Häckel auf Platz zwei mit 27 Prozent. Auf den weiteren Rängen folgten Bernd Reinartz (17,9 Prozent), Robert Wagner (17,4 Prozent), Lars Schmidt (5,5 Prozent) und Markus Ballentin (1,7 Prozent).

Häckel hat in der Gemeindevertretersitzung am 19. Dezember 2019 erstmals öffentlich erklärt, dass er zur Wiederwahl antritt und daher nicht für das zur Neutralität verpflichtete Amt des Gemeindewahlleiters zur Verfügung steht. Diese Rolle hat dann die Ordnungsamtsleiterin Gabriele Gotthardt übernommen. Der Gemeindewahlausschuss hat auch den Terminplan für die Bürgermeisterwahl festgelegt. Kandidatenvorschläge müssen bis zum 11. Januar 2021 um 18 Uhr bei der Gemeindewahlleitung im Rathaus abgegeben werden. Am 7. März sind alle Einwohner der Gemeinde Sylt ab 16 Jahren zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Falls kein Bewerber im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreicht, gibt es am 28. März eine Stichwahl. Dann gewinnt der Bewerber mit den meisten gültigen Stimmen. „Wenn dann immer noch zwei Bewerber die gleiche Stimmzahl haben, wird gelost“, erläutert Gabriele Gotthardt.

Bewerben darf sich im Prinzip jeder EU-Bürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Eine Eignung für das Amt müsse der Kandidat nicht nachweisen – „das war früher anders“, berichtet Gabriele Gotthardt. Der Bürgermeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit gewählt – damit steht ihm eine Beamtenbesoldung nach der Besoldungsgruppe B2 zu (Grundgehalt 7745 Euro). Nikolas Häckel gibt seine jährlichen Bezüge auf seiner Homepage mit 91 000 Euro an.

Bewerber können sich selbst vorschlagen, müssen aber auf einem Formular die Unterschriften von 115 wahlberechtigten Unterstützern nachweisen. Für den Amtsinhaber gilt diese Hürde nicht, genauso wenig wie für die Kandidaten der Parteien. Jede Partei und jede Wählergruppe, die im Gemeinderat vertreten ist, darf einen Wahlvorschlag abgeben – sofern sie einen Kandidaten findet.



Stimmberechtigt ab 16 Jahren





Am 7. März 2021 sind alle Einwohner der Gemeinde Sylt ab 16 Jahren zur Direktwahl des Bürgermeisters aufgerufen – nicht aber die Einwohner der Amtsgemeinden List, Kampen, Wenningstedt und Hörnum, deren Bürgermeister vom jeweiligen Gemeinderat gewählt wird. Eine Stichwahl ist für den 28. März geplant.

Stimmberechtigt sind alle EU-Bürger, die seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Sylt haben. Briefwahlunterlagen können ab 25. Januar im Bürgerbüro angefordert werden. Bei der Bürgermeisterwahl 2014 waren 12 824 Einwohner der Gemeinde Sylt wahlberechtigt.