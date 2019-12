Sylt oder Saarland...?

Avatar_shz von shz.de

13. Dezember 2019, 13:57 Uhr

Eigentlich stand ich bisher einer Vermögenssteuer skeptisch gegenüber. Jetzt habe ich aber gehört, dass Thorsten Schäfer-Gümbel dieses Folterwerkzeug in der SPD vorangetrieben hat. Okay, wenn das so ist, dann wird das ja gut sein. Der Freibetrag soll für Ehepaare bei 4 Millionen Euro liegen. Erst dann geht’s los. Hm – das klingt ambitioniert, aber egal: Dann zahl’ ich halt. Ist ja für ’nen guten Zweck – mehr Lehrer, neue Glattrohrkanonen und für gegen das Bienensterben.

Aber ich denke, wenn die Spritsteuer wie geplant um 80 Cent angehoben wird, landet mein ganzes Geld bei der Tanke und dann bei dem Halsabschneider in Saudi-Arabien und am Ende rutsche ich wieder in den Freibetrag. Oder wie man das nennt. Da kenn‘ ich mich noch nicht so aus.

Nachtrag: ...und zum Schluss kauft der Kronprinz dann mit meinem Geld bei uns die Panzer mit den Glattrohr-Kanonen. Das schafft Arbeitsplätze und die kommen dann alle nach Sylt und machen hier Urlaub.

Das Statistische Bundesamt hat die neuesten Zahlen veröffentlicht, wo die Bundesländer stehen, wie sie zueinander stehen. Wer schwächelt, wo lohnt es sich, hinzuziehen?

Uns hier oben interessiert eigentlich nur Hamburg. Wichtig: Die Hanseaten sind die Größten! Bei durchschnittlich 1,73 sind ihre Schatten am längsten. Mit 24,13 Euro per Stunde verdienen sie auch am meisten. Außerdem sind sie politisch Avantgarde: Die AfD ist nur in Fünf-Prozent-Nähe und die Grünen haben bei der letzten Europa-Wahl die Dreißig-Prozent-Hürde genommen. Trotzdem kein Grund zum Umsiedeln, denn die Hamburger können leider nicht Fußball spielen. Das steht zwar nicht im Bericht, aber das Elend sehen wir jedes Wochenende.

Würde bei solch einer Erhebung auch mal Sylt durchleuchtet werden, würden wir ganz sicher mehrfach auf dem Siegerpodest stehen: In keinem Bundesland haben mehr Kinder als hier die Sommer ihrer Kindheit in Kellern verbracht, weil ihre Eltern in den Sechzigern die Kinderzimmer an die Badegäste vermieteten.

In keinem Ferienort Deutschlands gibt es in der Sylvesternacht eine höhere Feinstaubbelastung durch Feuerwerk als bei uns auf Sylt. Seit vor 40 Jahren das Abbrennverbot eingeführt wurde, wird hier jedes Jahr mehr geballert. Sylt ist wahrscheinlich die einzige Region Deutschlands, deren Jahreswechsel man aus dem Weltall beobachten kann.

Nachtrag: Na gut – auch im Saarland mussten damals viele Kinder im Keller wohnen – weil in ihren Kinderzimmern Schmuggelware aus Frankreich gestapelt wurde. Und – hat es ihnen geschadet...? Was sind das für Menschen, die 1957 von Frankreich verstoßen wurden und darauf – ohne die Fähigkeit, Hochdeutsch zu sprechen – bei uns Heimat gefunden haben? Oskar Lafontaine, Peter Hartz (!), Erich Honecker, Heiko Maas, AKK, Peter Altmaier – mal ehrlich, Politik in Deutschland wäre langweilig ohne Saarländer!