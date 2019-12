Sylt Klinik freut sich über 1000 Euro

Avatar_shz von ago

19. Dezember 2019, 14:09 Uhr

Westerland | In der Westerländer Famila-Filale wurde am Dienstag nicht nur eingekauft. Warenhausleiter Ray Schönian (2. v. r. ) überreichte gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen Swantje Petersen und Yvonne Wolter eine Spende an die Sylt Klinik. Im Rahmen eines Azubiprojekts hatten drei Auszubildende, die beim Termin nicht anwesend sein konnten, unter dem Motto „Oktoberfest“ Braten im Brötchen verkauft. Die dabei eingenommenen 280 Euro stockte der Betrieb auf 1000 Euro auf. Marta Kleszcz und Ingo Mansen (l.) zeigten sich erfreut:„Damit können wir die Silvesterparty für die 26 Familien, die zur Zeit bei uns in der Klinik sind, noch ein wenig aufpeppen.“