„Sylt ist meine Heimatinsel“

In „Heimat-Wo das Herz zu Hause ist“ von Ilka Peemöller berichten 35 Stars wie sie aufgewachsen sind / Sylter Johannes King erzählt was Heimat für ihn bedeutet

26. September 2019, 17:35 Uhr

Sylt | Heimat, die einen suchen sie, die anderen tragen sie im Herzen oder haben sie schon längst gefunden – in einem Ort, einem Gefühl oder einer Person. „Zu wissen und zu spüren, woher man kommt, gehört zu den ursprünglichsten Bedürfnissen eines jeden von uns“, schreibt die Berliner Journalistin und Autorin Ilka Peemöller in ihrem neu erschienenen Buch „Heimat – Wo das Herz zu Hause ist“.

35 Prominente erzählen darin ihre persönliche Heimat-Geschichte, unter ihnen Größen wie Udo Lindenberg, Lothar Matthäus, Maite Kelly – und Wahlsylter und Sternekoch Johannes King.



Die Idee enstand im Stall





Die außergewöhnliche Idee für ihr Buch hatte Ilka Peemöller bereits vor einigen Jahren. „Ich bin selbst sehr heimatverbunden“, erzählt die 42-Jährige, die mit zwei Brüdern auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein aufgewachsen ist. „Meine Mutter hat irgendwann ein Stall-Fest veranstaltet mit Leuten, die ich schon mein ganzes Leben lang kenne.“ Als diese anfingen, ihre alten Geschichten zu erzählen, kam ihr zum ersten Mal ein Heimat-Buch in den Sinn: „Ich fand es einfach schade, dass man diese Geschichten nicht erhält.“ Vor sieben Jahren fand sich Ilka Peemöller dann gemeinsam mit einer Freundin in Kroatien wieder – Nirvana hörend im Auto unterwegs nach Split. Bei dem Sound der Band ihrer Jugend verfestigte sich ihre Idee. „Auf meiner Boardkarte vom Flug schrieb ich die ersten Namen auf, die ich für mein Buch interviewen wollte,“

Einige Prominente standen von Beginn an fest, darunter Rockstar Udo Lindenberg – Udolito, wie Ilka ihn nennt (Er ruft sie übrigens „Sprosse“). Mit ihm arbeitet die Berliner Journalistin bereits seit 15 Jahren zusammen: „Udo ist für mich ein Herzensmensch“. Klar, also, dass Udolito Teil ihres „Herzensprojekt“ werden musste, denn „es gibt keinen wie Udo“.



Herzensmensch Udo im Herzensprojekt





Wie es der Zufall will, verbindet die beiden auch eine gemeinsame Sylterfahrung, an die Ilka Peemöller sich nur zu gut erinnert. „2009 war ich beim Jan-Delay-Konzert in Rantum“, erzählt sie. „Und mittendrin auf einmal Udo – ohne Hut, stattdessen inkognito mit einem Kapuzenpulli mit roten Teufelshörnern. Und er schaute mich an und sagte: ‚Mensch Sprosse, was machst du denn hier?‘“. Ilka lacht beim Gedanken daran, wie sie anschließend noch in Westerland gemeinsam um die Häuser gezogen sind. Sie verabredeten, dass Udo sie am nächsten Tag mit aufs Festland nehmen würde. „Das muss man sich mal vorstellen: links das Watt, rechts die See und dazu Vollmond – und ich sitze mit Udo Lindenberg in seinem Porsche auf dem Autozug. Er spielte mir sein ‚Mädchen aus Ostberlin‘, damals neu von Max Herre eingesungen, vor und sang seinen Part live dazu. Ich hatte Tränen in den Augen, so berührt war ich, das werde ich nie vergessen“, schwärmt sie und fügt hinzu: „Das sind Momente, die kann man sich nicht ausdenken. Das sind ganz besondere Erinnerungen, die man nie vergisst.“



Sylt ist Ilkas „Heimatinsel“





Doch Ilka Peemöller verbindet viel mehr mit Sylt als dieser Abend mit Udo Lindenberg. „Sylt ist meine Heimatinsel, hier habe ich meine Kindheit verbracht“, erinnert sie sich an die gemeinsamen Sommerurlaube mit ihrer Familie. „Bei Wind und Wetter hat meine Mutter uns damals auf dem Rad ums Rantumbecken getrieben“, lacht sie. Heute ist ihr Lieblingsort auf der Insel das Dünenrestaurant „Strandoase“, auf dessen Steg die Journalistin im Strandkorb Stunden verbringen kann – das beginnt bei bei Kuchen und Rhabarberschorle oder endet dann gern mal bei Scholle und Weißwein. „Ich mag einfach die unaufgeregten Orte hier: Auch im ,Fischhüs’ in Westerland fühle ich mich immer willkommen“, so die Berlinerin, die es mindestens einmal im Jahr auf die Insel zieht, „um mich richtig durchpusten zu lassen und den Kopf freizubekommen“. Sie sagt: „Sobald ich über den Hindenburgdamm fahre, dann geht mein Herz auf.“ Für sie war klar: „Ich muss jemanden von Sylt im Buch haben.“

Beim alljährlichen Sylturlaub im März des vergangenen Jahres kehrte sie im Söl’ring Hof ein – und wurde von Johannes King persönlich begrüßt. Die Begegnung war so nett, dass Ilka Peemöller kurzerhand beschloss, den Sternekoch für ihr Herzensprojekt anzufragen. „Außerdem fand ich es spannend, einen mehrfach ausgezeichneten Koch wie King, der ja auch für feinheimische Küche steht, mit dabei zu haben.“

Das Projekt habe er direkt spannend gefunden, erzählt Johannes King: „Das Buch ist unheimlich persönlich.“ Er selbst berichtet von seiner Heimat, dem Schwarzwald und von einer Kindheit mit neun Geschwistern. Schon damals war das Leben des Wahlsylters kulinarisch geprägt: „Wir waren zu 100 Prozent Selbstversoger, 365 Tage im Jahr“, heißt es in „Heimat – Wo das Herz Zuhause ist“. Sein Zuhause ist seine Familie, das Gefühl von Miteinander und Geborgenheit. „Für mich ist es normal, so eine große Familie zu haben“, erzählt er. „Frei von Missgunst und Neid. Wir sind alle voller Lebensfreude, kritisch und trotzdem harmoniebedürftig – ich bin froh so aufgewachsen zu sein.“



Im Söl’ring Hof zuhause





Auf Sylt fühlt sich Johannes King tatsächlich im Söl’ring Hof am meisten Zuhause, wie er berichtet. „Ich bin einfach froh, dass ich mit meiner Frau hier leben darf“, sagt er über die Insel – und dennoch: „Ich habe das große Glück nach Hause gehen zu können – an den Ort meiner Kindheit.“

Auch mit Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, der ebenfalls in Ilka Peemöllers Buch vorkommt und ein leidenschaftlicher Inselgast ist, teilt die Journalistin gemeinsame Sylterinnerungen: Zweimal schon feierte die Autorin gemeinsam mit H.P. in der „Sansibar“ Silvester, um anschließend im Kampener Club „Pony“ die Korken knallen zu lassen.

Es steckt viel Arbeit in den 256 Seiten, die „Heimat – Wo das Herz Zuhause ist“ umfasst: viele Gespräche und Fotoshootings – und vor allem viel Emotion.



Politikerin spricht über den Tod ihrer Mutter





„Es bewegt mich, wie die Künstler sich mir gegenüber geöffnet haben“, sagt Ilka Peemöller, die aus den Interviews Ich-Erzählungen formuliert hat. „Als mir Lothar Matthäus seine Geschichte anvertraute, wurde mir bewusst, warum er so ein Kämpfer geworden ist.“ Auch CDU-Politikerin Diana Kinnert öffnete sich, erzählte Ilka Peemöller von ihrer Kindheit in Wuppertal und sprach zum ersten Mal über den Tod ihrer damals gerade mal 48 Jahre alten philippinischen Mutter.



35 Geschichten voller Emotion





Die Autorin schafft einen bewussten Mix aus gestandenen Persönlichkeiten und Prominenten, die der breiten Masse noch nicht so bekannt sind – „diese Leute bekommen jetzt das Gehör, das sie verdienen“. Darunter auch Youngstar Aminata Belli. Die MTV-Moderatorin erzählt ihre besondere Geschichte in „Heimat – Wo das Herz zu Hause ist“: „Es freut mich sehr, ein Teil dieses Buches zu sein“, so die 27-Jährige, die als Kind einer Schaustellerfamilie in ganz Schleswig-Holstein Zuhause war. Und übrigens zufälligerweise auf dieselbe Grundschule wie Ilka Peemöller ging.



„Jeder trägt Heimat in sich“





Im letzten Jahr besuchte Belli gemeinsam mit ihrer Großmutter die Nordseeinsel: „Meine Heimat ist Schleswig-Holstein und so auch Sylt. In Norddeutschland fühle ich mich Zuhause. Das habe ich besonders nach meinem Umzug nach Berlin gemerkt. Ich liebe die Küste.“

35 verschiedene Menschen erzählen 35 verschiedene Geschichten, die geprägt sind von Lebensfreude, von Schmerz, von Kindheit und Geborgenheit – denn, wie Autorin Ilka Peemöller so schön sagt: „Jeder trägt Heimat in sich.“