Sylt ist angeleuchtet

Am Freitag wurden zahlreiche Inselorte traditionell weihnachtlich erleuchtet / Wir waren beim offiziellen Anleuchten in Kampen, List und Morsum

Kampen/List/Morsum | Auf Sylt ist am Freitag offiziell die Vorweihnachtszeit eröffnet worden. Beim sogenannten Anleuchten, dass auf der Insel traditionell vor dem ersten Advent stattfindet, wird die Weihnachtsbeleuchtung in den Dörfern oder Orten feierlich eingeschaltet. Mancherorts wird parallel dazu der Weihnachtsmarkt eröffnet.

„Es war wunderschön, wir sind sehr zufrieden“, sagte Kampens Bürgermeisterin Stefanie Böhm am Sonntag. Ihr Befürchtung, dass an einem Freitagabend um 18 Uhr „kein Mensch“ kommt, weil viele durch Arbeit oder andere Verpflichtungen verhindert sind, bewahrheitete sich nicht. Rund 150 Sylter und Gäste waren gekommen, um dabei zu sein, wenn die Lichter an der großen Tanne vor und die Beleuchtung am Kaamp-Hüs sowie die Lämpchen die zahlreiche Hirsche und Bäume illuminieren nach und nach eingeschaltet wurden. Auch die meisten Kampener Unternehmer schalteten parallel ihre Festtagsbeleuchtung ein. Begleitet wurde das Spektakel vom Trompetenspiel des jungen Musikers, Samuel Frenczel, Preisträger von Jugend musiziert. Aus dem geöffneten Fenster des Kaamp-Hüs spielte er weihnachtliche Lieder, deren Texte einige Gäste mitsangen. Während sich anschließend die Besucher mit Punsch wärmten, las Böhm eine weihnachtliche Geschichte vor. Der Weihnachtsmarkt im Inselort findet am zweiten Adventswochenende (6. bis 6. Dezember) statt.

Auch in Morsum wurde bei Punsch und weihnachtlicher Musik am Freitag das Dorf erleuchtet. Hier begann zudem gleichzeitig die traditionelle „Jööltir ön Muasem“ und bot an drei Tagen rund um das Muasem Hüs einen der kuscheligsten Weihnachtsmärkte der Insel. Mit vereinten Kräften zeigten die Morsumer, „dass im Inselosten noch Gemeinschaft gelebt wird“, wie Maren Ehmke als Vorsitzende der Morsumer Kulturfreunde feststellte. Den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern unter der Leitung von Hans Freese gelang es, mit dem Programm der „Jööltir“ ganz besonders weihnachtliche und individuelle Akzente zu setzen. So fanden sich unter den Standbetreibern kaum kommerzielle Anbieter, sondern Insulaner, die auf diesen Markt hin das ganze Jahr über gewerkelt, gebastelt, gestrickt und gemalt haben. Bevor die Stände offiziell mit dem Verkauf beginnen durften, hielt Morsums Pastorin Christiane Eilrich zusammen mit ihren Konfirmandinnen Maya und Anna eine besinnlich-fröhliche Andacht, die für die passend feierliche Einstimmung auf die Adventszeit sorgte.

Auch in List wurde am Freitag der Weihnachtsmarkt offiziell „angeleuchtet“ und von Kurdirektorin Maiken Neubauer im Beisein von Lists Bürgermeister Ronald Benck, dem Direktor des A-Rosa Sylt, Eckard Pfannkuchen und Michael Lorenzen, Prokurist des Unternehmens Gosch, eröffnet. Ihre Kooperation ermöglichte, dass der prachtvoll geschmückte Lister Weihnachts-markt quasi wieder an seinen Ursprungsort zurückkehren konnte, denn vor dem Bau des Hotels stand hier das Kurhaus, wo der Markt traditionell stattfand. Schon vor der offiziellen Eröffnung waren die Stände gut besucht und das setzte sich das ganze Wochenende über fort. Auch am kommenden Wochenende haben Besucher Gelegenheit, den Markt im Inselnorden zu besuchen. Die Lister Organisatoren nutzen die Weihnachts-Hütten, die ab dem 12. Dezember auf dem Wintermarkt in Westerland stehen werden.

Auch in anderen Orten auf der Insel wird vor dem ersten Advent teils in privater, teils in öffentlicher Runde traditionelle die Weihnachtsbeleuchtung im Ort eingeschaltet und gefeiert.