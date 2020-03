Sylt im Schneechaos

Angesichts der Corona-Krise erinnern wir in unserer Serie an vergangene Katastrophen, die Sylt erlebt und überstanden hat

30. März 2020, 17:17 Uhr

Keine Frage, wir alle sind gegenwärtig mit einer Ausnahmesituation konfrontiert. Wir alle müssen persönliche Einschränkungen und finanzielle Einbußen hinnehmen. Doch mit Besonnenheit und Solidarität werden wir Sylter auch diese schwierige Phase überstehen. Dies ist auch in der Vergangenheit gelungen. In einer kleinen Serie erinnern wir an Zeiten, die die Insel nachhaltig bedrängten – angefangen von der Pestwelle bis hin zur Schneekatastrophe.

Nein, so ungemütlich hatten sich die Sylter den Jahreswechsel wahrlich nicht vorgestellt. Es schüttet wie aus Eimern an diesem 29. Dezember 1978, doch es soll noch viel schlimmer kommen. Im Laufe des Tages sinkt der Thermometerstand auf minus zehn Grad, und der Regen verwandelt sich in ein dichtes Schneetreiben, das nicht mehr enden will.

Damit nicht genug, pfeift auch noch ein kräftiger Sturm über die Insel und türmt den Schnee bald zu meterhohen Verwehungen auf. Am nächsten Morgen ist das Chaos perfekt: Die Straßenverbindungen nach Archsum und Morsum sind abgeschnitten, zeitweilig ebenso nach List und Hörnum. Unzählige Fahrzeuge sind in Schneewehen stecken geblieben oder in die Straßengräben gerutscht. „Schneeketten, Abschleppseile und Schneeschaufeln sind ausverkauft“, vermeldet die Sylter Rundschau in einer Notausgabe.

Außerhalb der Ortschaften gilt ein Fahrverbot – doch wo sollen die Sylter Gäste auch hin? Der Zugverkehr über den Damm ist eingestellt, 6000 Urlauber sitzen auf der Insel fest. Andere kamen erst gar nicht bis Sylt – in Husum beziehen 400 Reisende ein Notquartier in der Berufsschule.

Die Lage auf Sylt ist angespannt, aber auf dem Festland ist sie noch weitaus fataler. 15 000 Hilfskräfte sind im Einsatz.

In vielen Orten ist der Strom ausgefallen – wohl dem, der einen Ofen hat. In den Ställen erfriert das Vieh, Panzer der Bundeswehr bahnen sich einen Weg, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen.

Autofahrer müssen auf freier Strecke stundenlang in ihren Fahrzeugen ausharren, mehrere Menschen erfrieren im Freien. In Husum fällt ein zweijähriges Kind von seinem Schlitten und gerät unter ein Kettenfahrzeug der Bundeswehr. Es ist nicht mehr zu retten.

Endlich ist das Schlimmste überstanden. Doch kaum hat sich das Leben normalisiert, gehen am 13. Februar 1979 – noch immer liegen überall hohe Schneeberge, es hat bislang nicht getaut – erneut schwere Schneeschauer über Nordfriesland nieder. Erneut spricht der Landrat ein Fahrverbot außerhalb von Ortschaften aus. Der Zugverkehr nach Sylt wird eingestellt, in Niebüll richtet man eilig Notquartiere für gestrandete Reisende ein. Dann endlich ist der Spuk vorbei. Wohl noch nie haben sich die Nordfriesen so auf einen Frühling wie den des Jahres 1979 gefreut.