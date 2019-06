Sylt im Fokus der Medien

Nicht nur in Deutschland, auch weltweit berichten Medien über die Insel / Sylt-Marketings initiiert und betreut Veröffentlichungen und Fernsehbeiträge

von shz.de

06. Juni 2019, 15:43 Uhr

Sylt | Wenn ein Reisemagazin der Insel eine ganze Titelstory und eine Wochenzeitung ihr gleich ein ganzes Magazin widmet, wenn eine Hamburger Tageszeitung Appetit auf die gastronomischen Neuheiten Sylts macht oder eine italienische Zeitschrift vom „Capri des Nordens“ schwärmt, dann kommt das nicht von ungefähr. Denn wenn Sylt in den Medien auftaucht, dann hat oftmals die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) ihren Anteil daran. „Wir sind zuständig für das touristische Außenmarketing der Insel und in dieser Funktion zentraler Ansprechpartner für die Medien. Dabei setzen wir auf eine nachhaltige Pressearbeit mit einem umfassenden Service, die weit über die Darstellung gängiger Klischees hinausgeht“, so Geschäftsführer Moritz Luft über die touristische Berichterstattung über Sylt und die Rolle, die die SMG dabei spielt.

Das spiegelt sich auch im aktuellen „Zeit Magazin“ der Wochenzeitung „Die Zeit“ wider, das seit gestern in allen Zeitungsläden Deutschlands zu kaufen ist.

Sylt ist aber nicht nur Dauerbrenner in den Printmedien. Die Insel ist auch ein Fernseh-Profi, und das stellt sie regelmäßig und gleich nächste Woche wieder unter Beweis. Dann nämlich dreht der WDR über zwei Wochen lang eine Neuauflage des 90-minütigen Reisemagazins „Wunderschön“ und das ZDF setzt zeitgleich in Kooperation mit Arte das Format „Zu Tisch“ in Szene. Auch ausländische Journalisten finden Gefallen an Sylt. Seit Jahren ungebrochen stark ist dabei das mediale Interesse aus der Schweiz und Österreich. „Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort laden wir regelmäßig zu Gruppen- und Einzelpressereisen nach Sylt“, so Luft, der im Mai acht österreichische Journalisten renommierter Medien wie unter anderem „Die Presse“ und „Kronen Zeitung“ auf Sylt begrüßen durfte. „Wir planen ja vieles am Reißbrett und tragen auch durch aktive Pressearbeit dazu bei, dass Sylt in einigen Ländern präsenter ist als in anderen. Was wir aber nicht beeinflussen, sondern nur bedienen können, ist die Eigendynamik sogenannter Trenddestination, wie Sylt zweifelsohne eine ist“, erzählt Luft und spielt damit auf die vielen ungewöhnlichen Presseanfragen an. So tauchte Sylt erst kürzlich im japanischen Mercedes-Magazin auf, das sein dreiköpfiges Autorenteam vor einem halben Jahr auf die Insel schickte. Zeitgleich übrigens mit einer Journalistin des US-Magazins CNN Travel, das das Morsum Kliff in seiner aktuellen Ausgabe in der Liste der 30 schönsten Plätze führt.