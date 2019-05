Sylt hat gewählt

von Julia Lund

26. Mai 2019, 13:35 Uhr

Sylt | 14 704 Sylter hatten gestern auf der Insel die Wahl. Wie der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Carsten Kerkamm, im Wahllokal in der Lebenshilfe Sylt, nutzten viele von ihnen die Möglichkeit, zwischen 8 und 18 Uhr ihr Kreuzchen in einem der 15 Wahlbezirke zu machen. Wie viele genau und welche Parteien in welchen Gemeinden bei den Insulanern die Nase vorn haben, lesen Sie in der morgigen Ausgabe der Sylter Rundschau oder heute schon auf shz.de