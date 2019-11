Sylt gedenkt der Toten

Anlässlich des Volkstrauertages fand auch in Westerland eine Gedenkstunde statt /Nikolas Häckel appeliert an das Erinnern und warnt vor Verdängung

Westerland | An die Kriegstoten und Opfer der Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft aller Nationen wurde gestern auch auf Sylt gedacht. Rund 100 Menschen waren am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages an der Gedenkstätte „Am Friedrichshain“ im Wenningstedter Weg in Westerland zusammengekommen.

Unter ihnen der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, Bürgervorsteher Peter Schnittgard und die Pastorin der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerland, Anja Lochner. Neben Vertretern der Vereine und Verbände, waren zahlreichen Sylterinnen und Syltern gekommen. Musikalisch begleitet wurde die rund 45-minütige Veranstaltung, die immer zwei Sonntag vor dem ersten Advent stattfindet, vom Westerländer Musikverein.

„Ja, ich bin überzeugt, wir brauchen ihn, nicht nur aus Respekt vor den Opfern von Krieg und Gewalt, wir brauchen diese Momente des Innehaltens genauso, wie wir Orte des Gedächtnis brauchen, damit das, was geschehen ist, nicht verdrängt wird“, sagte Häckel in seiner Gedenkrede über die heutige Bedeutung des Volkstrauertages. Gedenktage wie auch Denkmale brächten zum Ausdruck, „welche Ereignisse und Erfahrungen auch künftige Generationen bewahren und lebendig halten sollten“. Deutlich sprach sich der Bürgermeister gegen menschenverachtende Ideologien aus, die nicht ignoriert werden dürften. Der Volkstrauertag sei ein Tag der Erinnerung und der Besinnung, die auch für das nationale Gedächtnis wichtig seien.

Das betont auch Pastorin Anja Lochner: „Der Volkstrauertag sollte dazu ermutigen sich zu erinnern und nachzufragen“, sagte Pastorin Anja Lochner. Sie erinnert an die fast 100 Jahre dauernde Geschichte des Volkstrauertages und fragte, warum er heute noch wichtig ist.

Auch Schüler einer achten Klasse des Schulzentrums Sylt hatten sich mit dem Volkstrauertag und der Frage beschäftigt „Was ist wichtig, um den Frieden zu erhalten?“ und ihre Ergebnisse im Rahmen der Gedenkveranstaltung vorgetragen.

Einen Kranz legten schließlich der Ortsbeirat Westerland, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Westerländer Schützenverein, der TSV Westerland, der Sozialverband, das Deutsche-Rote-Kreuz (DRK) sowie die Freiwillige Feuerwehr nieder.

Auch in den Orten Keitum, Morsum, Tinnum, List, Wenningstedt-Braderup sowie Kampen und Hörnum wurde gestern der Toten gedacht. In Archsum und Rantum gab es keine Veranstaltung zum Volkstrauertag.