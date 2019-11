Sylt feiert Gustav Jenner

2020 findet auf Sylt das Gustav-Jenner-Festival statt und würdigt einen Komponisten, der auf seiner Heimatinsel nie große Wertschätzung erhielt.

Westerland | Von Lea Sarah Pischel Sein Talent wurde von Tschaikowski erkannt, er war der einzige Kompositionsschüler, den Johannes Brahms je angenommen hat, wurde von Theodor Storm hochgeschätzt und hinterließ ein umfangreiches musikalisches Werk. Dennoch erhielt der in Keitum geborene Komponist Gustav Jenner nach seinem Tod 1920 nie die Wertschätzung, die angemessen gewesen wäre. Das soll sich jetzt ändern. Ein Festival, das von Sonntag, 26. April, bis Sonntag, 3. Mai 2020, auf Sylt stattfindet, will den Komponisten in den Mittelpunkt stellen.

Veranstaltungspartner des Festivals sind die Tourismusbetriebe der Gemeinden Sylt und Wenningstedt-Braderup und die Evangelischen Kirchengemeinden St. Severin und St. Nicolai.

„Sylt besitzt mit Gustav Jenner einen bisher nicht gehobenen Schatz des insularen Kulturerbes“, sagt Westerlands Kantor Christian Bechmann. Und so machte sich eine Gruppe ehrenamtlicher Initiatoren daran, zum 100sten Todestag des Komponisten im kommenden Jahr diesen Schatz zu heben.

Die Initiative für die Durchführung eines Jubiläums-Festivals auf Sylt ging von Carl-Martin Buttgereit aus, der sein aus Bläsern, Streichern und Klavier bestehendes Cyprian-Ensemble sowie die Sopranistin Sybilla Rubens für das Vorhaben begeistern konnte. Sie holten sich den in Husum aufgewachsenen Sänger und Hochschullehrer Ulf Bästlein sowie Autorin Susanne Bienlein mit an Bord und fanden mit Christian Bechmann und dem Inselbaumeister i.R. Wolfang Knuth insulare Partner, die das Festival mit dem für diesen Zweck gegründeten Verein „Kulturerbe Sylt“ ehrenamtlich vor Ort auf die Beine stellen.

Im Rahmen des Festivals werden sechs Konzertveranstaltungen an verschiedenen Spielorten stattfinden und biografisch-literarische sowie musikalische Elemente miteinander vereinen. Darunter ein Kammerkonzert des Cyprian Ensemble Freiburg; ein Liederabend mit Sopranisitn Sybilla Rubens sowie ein Mitsing-Konzert mit Interpretationen von Jenner-Liedern, das von einem Mitglied der Jenner-Familie, Kathrin Eigendorf, angeleitet wird.

„Wir streben einen Festivalcharakter mit starkem Ortsbezug und hohem Qualitätsanspruch an“, sagt Christian Bechmann, für den Jenner kein Unbekannter ist: Er schrieb seine Diplomarbeit an der Musikhochschule Lübeck über ein Jenner-Thema.

Der Zeitraum für das Festival wurde bewusst außerhalb der turbulenten Hauptsaison gewählt und kann für Gäste ein Anlass sein, auch in der ruhigeren Zeit auf die Insel zu reisen. Die insularen Gastgeber haben durch den weiten Vorlauf die Möglichkeit, das Festival gezielt bei ihren Gästen zu bewerben.

Das Festivalticket kostet 99 Euro und berechtigt zum Besuch aller Veranstaltungen. (Einzelne Veranstaltungen kosten15-25 Euro.)

Kartenvorverkauf startet demnächst online über www.sylt.de/jennerfestival, www.vibus.de, www.kursaal3-sylt.de sowie an allen insularen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

Infos zum Programm unter www.sylt.de/jenner-festival