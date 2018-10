"Strandgut" : Sylt – eine starke Marke?

Kolumne von Michael Stitz, Chefredakteur der Sylter Rundschau

Mit schöner Regelmäßigkeit wird Sylt alle Jahre wieder ausgezeichnet mit dem Titel „Marke des Jahrhunderts“. Damit zählt die Insel zur Königsklasse der deutschen Produkte wie Adidas, Uhu, VW oder Zewa. Marken, die sich gut verkaufen. Bei Sylt ist es so, dass sich nicht nur die Insel gut verkauft, es lässt sich mit dem Namen Sylt auch vieles gut verkaufen. Jedenfalls sind davon immer wieder manche Unternehmer und Unternehmungen überzeugt.

Egal, was an und unter die Leute gebracht werden soll, ob Salz oder Shirts, Marken oder Medien, wenn das Angebot mit dem Zusatz Sylt versehen werden kann, steigen die Absatzerwartungen. Mancher glaubt, es gehe dann wie von selbst. Doch auch auf Sylt sind Konzerte nicht per se ausgebucht, wird nicht jedes Salz zur Kultwürze, nicht jedes T-Shirt zum Absatzschlager.

Sylt ist auch deshalb regelmäßig Marke des Jahrhunderts, weil dahinter eine Markenpflege steckt, die mit Qualitätsanspruch, Sorgfalt und Aufwand betrieben wird. Das pure Bekenntnis zur Insel ist noch kein Qualitätsversprechen. Einfach nur den Inselnamen auf das Produkt zu kleben, reicht eben doch nicht.