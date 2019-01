Literatur-Tipp : Sylt – die Stunde Null

Ein neues Buch des Sylter Journalisten Frank Deppe schildert das Inselleben zur Nachkriegszeit.

von shz.de

21. Januar 2019, 16:35 Uhr

Im vielfältigen Sylter Büchermarkt hat Frank Deppe erneut eine Lücke geschlossen: Nachdem der Journalist und Autor vor wenigen Jahren die Dokumentation „Wie der Nationalsozialismus die Insel Sylt eroberte“ verfasst hat, widmet er sich in seiner neuesten Publikation „Sylt – die Stunde Null“ der Nachkriegszeit.

1945. Der Krieg ist überstanden, doch die Not bleibt. Bald leben 26.000 Menschen auf Sylt, davon 14.000 Heimatvertriebene. Fast jeder Flüchtling hat weniger Platz, als es heute ein Hundezwinger vorschreibt. Die Gestrandeten schlafen auf Stroh und heizen notdürftig mit Treibholz vom Strand. Auf dem Speiseplan stehen dünne Kohlsuppe, Heide-Beeren und Schnecken aus dem Wattenmeer. Die Kinder sitzen in überfüllten Klassenzimmern auf dem Fußboden, Schreibzeug oder Schulbücher gibt es nicht. Das Buch beschreibt anhand vieler Aussagen von Zeitzeugen und anderer Quellen in neun Kapiteln anschaulich die Ära vom Zweiten Weltkrieg bis hin zum Wirtschaftswunder. In Text und Bild erhält der Leser eindringliche Einblicke in eine bedrückende Zeit, in der bloßer Mangel das Leben auf der Insel verwaltete. Während ältere Sylter so wieder in die Vergangenheit eintauchen, können junge Leser nachvollziehen, was ihre Eltern oder Großeltern einst durchlitten.

„Sylt – die Stunde Null“ ist im Sylter Buchhandel und an weiteren Verkaufsstellen zum Preis von 7,50 Euro erhältlich.