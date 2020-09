Sylt als Tourist erleben?

Avatar_shz von ago

11. September 2020, 18:31 Uhr

Die Zeit, die ich auf Sylt als Touristin verbracht habe, ist eigentlich vorbei. Doch ein paar Mal im Jahr ist es dann dennoch wieder soweit – wenn auch nur kurz. Immer dann, wenn meine Freunde aus der Heimat mich besuchen, werde ich für einen Moment zur Urlauberin. Plötzlich sucht man Orte auf, die man als Einwohner eher meidet, weil sie zu voll und zu touristisch sind oder aber zu zeitaufwendig im Alltag. Von Kaffee und Kuchen in der Kupferkanne bis hin zur Wattwanderung. Mit Gästen lernt man die Insel noch einmal anders kennen. In diesem Jahr haben sich zwei Freunde der Gruppe angeschlossen, die noch nie zuvor auf Sylt waren. Und so ging es für uns an einen Ort, den ich sonst mit meinen Sylter Freunden verbinde. Nach List, an den Ellenbogen zum Königshafen. Während ich meine Zeit hier normalerweise damit verbringe meine Freunde beim Kiten zu fotografieren, stand diesmal Spazierengehen auf dem Programm - „denn immerhin befanden wir uns am nördlichsten Punkt Deutschlands“. Mehr Touri geht ja quasi nicht. Doch ich mag das: Die Faszination in den Augen meiner Begleiter, wenn sie eine besonderes schöne Muschel finden und die Sonne das Meer zum glitzern bringt sowie die irritierte Frage „Wie das ist schon Dänemark da drüben?“. Da wird mir jedes Mal ein klein bisschen mehr bewusst, wie schön es ist, dass wir an dem Ort leben, an dem andere Urlaub machen. Und auch wie unfassbar schön dieser Ort ist.