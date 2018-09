Naturschutz auf Sylt : Sylt 1988 – Erinnerungen an einen umweltpolitisch „heißen“ Sommer

In unserer Serie „Natur auf Sylt“ geht es heute um dramatische Vorfälle in der Nordsee vor 30 Jahren, die den Schutz des Meeres in den Fokus des öffentlichen Interesses rückten und die Küstenpolitik bis in die Gegenwart nachhaltig beeinflussten

05. September 2018, 15:30 Uhr

Der Sommer vor 30 Jahren war ein Wendepunkt für den Nordseeschutz. Seit über einem Jahrzehnt hatte sich bundesweit ein steigendes Umweltbewusstsein entwickelt. Nach Atom-, Fluss- und Waldsterben-Debatten brachten 1988 dramatische Vorfälle in der Nordsee das Meer in den Fokus des Interesses. Sie beeinflussten die Küstenpolitik fortan nachhaltig.



Was zuvor geschah ...





1980 diagnostizierten Sachverständige einen desolaten Zustand der Nordsee. Wasserverseuchung und Fischverkrüppelungen wurden zum ersten Mal offiziell den giftigen Einträgen von Industrie und Landwirtschaft aus den Flüssen sowie der direkten Giftverklappung und -verbrennung auf der Nordsee zugeschrieben. Auch die Vereinbarkeit von Naturschutz und Tourismus stellte das Gutachten in Frage. Viele Küstengemeinden leiteten ihre Abwässer noch ohne biologische Klärstufe direkt ins Meer und deponierten ihren Müll im Überschwemmungsgebiet. Die Verklappung von Dünnsäure bei Helgoland wurde dank Greenpeace zum öffentlichen TV-Spektakel.

Parallel dazu streiteten sich Schützer und Nutzer um die Eindeichung der Nordstrander Bucht und die Einrichtungen der Wattenmeer-Nationalparke. Das Thema „Umwelt“ belegte Platz 1 der gesellschaftlichen Hitliste. Im Herbst 1987 war die Betroffenheit hinsichtlich der Nordsee-Qualität so groß, dass der Nordsee-Bäderverband erstmalig in gemeinsamer Allianz mit Umweltverbänden „Aktion“ machte.

Das Ausflugsschiff „Pidder Lyng“ wurde samt einer Delegation von Küstengemeinden als „Ein Schiff gegen den Wind“ zu einer internationalen Nordseeschutzkonferenz nach London geschickt. Die Schutzstation Wattenmeer sammelte in ihrem Netzwerk Strandmüll ausländischer Herkunft, verpackte ihn in Präsentkörbe und lieferte diese in der Aktion „Return to Sender“ direkt vor die Türen der Minister in London. Prinz Charles sagte in seinem Grußwort : „Wir haben die Nordsee zur Kloake gemacht und der ‚Patient Nordsee‘ könnte sterben, während wir hier auf die Diagnose warten.“

Schon im Frühjahr 1988 deutete alles darauf hin, dass Prinz Charles richtig lag: Eine „Killer-Alge“ vermehrte sich explosiv im Kattegat und führte zu Millionenschäden bei Fischfarmen. Im Juli folgte der bis heute größte Unfall einer Ölbohrinsel in der Nordsee: 167 Arbeiter auf der Plattform Piper Alpha ließen bei einer Explosion ihr Leben. Das warf einen Blick auf die desaströsen Umwelt- und Sicherheitsstandards bei dieser Nordsee-Industrie.

Doch nicht nur Menschenleben waren im Sommer 88 zu beklagen. Mit dem Einsetzen der Seehundwurfsaison begann das spektakulärste Robbensterben des Jahrhunderts. Täglich trieben Kadaver an die Küste. In einer Spitzenwoche waren es über 500 tote Robben, die in der Sommerhitze am Strand vergammelten. Über 150 verschiedene toxische Substanzen wurden später in deren Organen gefunden. Tiermediziner bescheinigten dem Seehundbestand ein schlechtes Immunsystem, das gegen die grassierende Staupe nicht ankam.

Am Ende waren es rund 20 000 Seehunde, die an der Nord-und Ostseeküste daran verendeten. Die Verarbeitung der Kadaver zu Tierfutter wurde wegen zu hoher Schadstoffgehalte im Fett amtlich untersagt. Sie wurden als Sondermüll entsorgt.



Tote Robben bringen Fass zum Überlaufen





Auf dem Höhepunkt des Seehundssterbens macht sich der Frust auf den Inseln Luft. Die Nordseebäder fürchteten ernsthaft um ihren Ruf. Mitten in der Hauptsaison schafften es Sylter Umweltschützer, die Kurbetriebe und Gemeinden für eine Idee zu begeistern: Eine Menschenkette sollte Zeichen für eine „saubere Nordsee“ setzen. Tatsächlich gelang es am 24. Juli 1988, für eine Aktionskette zwischen List und Hörnum genug Menschen zu aktivieren: Bis zu 60 000 Menschen Hand in Hand am Strand waren ein starkes Protestsignal, dessen Bilder, ebenso wie die von sterbenden Robben, in die deutschen Fernsehhaushalte drangen.

Danach nahm der Umweltschutz auf der Insel richtig Fahrt auf. Das Magazin „Der Spiegel“ berichtet am 1. August 1988: „Der Kampener Bürgermeister gelobte, für die Rettung der Nordsee werde er in Bonn notfalls ‚Türen eintreten‘. ‚Das ist der Beginn einer großen Kampagne‘, sagt Naturschützerin Klara Enss, stellvertretende Bürgermeisterin von Wenningstedt, pathetisch. Pastor Christoph Bornemann verkündete beim Protestgottesdienst: ‚Heute wollen wir mit dem Verdrängen aufhören.‘



Harte Lobby-Arbeit für die Nordsee





In den Jahren danach wich die Euphorie für Nordseeschutz harter Detailarbeit seitens der Umweltverbände und -behörden – sowohl auf der Insel, als auch in den internationalen politischen Gremien. Stück für Stück wurden Abkommen realisiert, wie zum Beispiel gegen die Verklappung von Öl- und Giftstoffen sowie von Festmüll in die Nordsee. Küstenweit wurden Kläranlagen mit biologischen Stufen nachgerüstet. Meeresdüngende Phosphate verschwanden aus Waschmitteln, das bleifreie Benzin wurde eingeführt, Umweltstandards und Verträglichkeitsnormen entwickelt und die Flüsse wieder so sauber, dass man heute darin baden kann und sogar Fische findet.

Den Sylter Umweltverbänden (Naturschutzgemeinschaft Sylt, Schutzstation Wattenmeer, BUND) ging es darum, das steigende Umweltbewusstsein unmittelbar für die Insel zu nutzen und ein Gegengewicht zum ungebremsten Wirtschaftswachstum zu bilden, das mit Bebauung, Versiegelung, Naturverschandelung, Luftverpestung, Energieverschwendung und Vermüllung daherkommt.

Es galt, die Betroffenheit der Sylter Unternehmer und Touristiker zu nutzen, um etwas Substanzielles für den Umweltschutz auf und um die Insel zu erreichen. Leider gingen die meisten Sylter Institutionen wenige Jahre nach dem Pressewirbel, den die sterbenden Seehunde verursacht hatten, wieder zur Tagesordnung über. Immerhin wurde ein mobiler Geschirrspüler für Großveranstaltungen angeschafft, um Plastikmüll zu sparen, sowie ein jährlicher Umwelttag und ein Umweltpreis ausgelobt.

Diese, ohnehin eher symbolischen Aktivitäten, sind längst Geschichte. Sie finden heute ihre Fortsetzung in punktuellen umweltfreundlichen Marketingaktionen die zum Gesamt-Portfolio eines modernen Tourismusservice wohl ebenso gehören, wie Aktivitäten, die mit Umweltschutz kaum vereinbar sind: Motorrad- und Diesel-Trecker-Korsos, Großveranstaltungen mit Autoherstellern und Anwerbung von immer mehr Menschen und Fluggesellschaften.



Gemeinsame Kampagne mit Bäderverband





Bis Ende der 90er Jahre etwa, war der Nordseeschutz-Geist von 1988 aber in vielen Amts- und Experten-Gremien noch deutlich spürbar. So gab es 1994 eine zweite gemeinsame Kampagne von Nordseebäderverband und Naturschutz vor den Türen der internationalen Nordseekonferenz in Esbjerg, das Motto: „Unsere Nordsee lasst sie leben.“ Alle zogen an einem Strang und überreichten den Ministern Tausende von roten Karten, um konkrete Ergebnisse anzumahnen.



Was hat das Engagement gebracht?





Und heute? Ja, die Arbeit für den Nordseeschutz hat sich gelohnt! In 1999 wurde das Nationalparkgesetz novelliert und damit ein großer Teil des Sylter Hausmeeres zum ersten europäische Walschutzgebiet ausgewiesen – das hält die Offshore-Industrie auf Abstand. Im Jahr 2009 folgte die Widmung als Weltnaturerbe. Erst im vergangenen Jahr entstand das Meeresschutzgebiet Sylter Außenriff jenseits der Zwölf-Seemeilen-Grenze. Die Nordseequalität hat sich sowohl als Badegewässer wie auch als Ökosystem hinsichtlich der Nähr- und Schadstoffbelastung deutlich verbessert (wenn auch ein optimaler Zustand noch nicht erreicht ist). Verölte Strände sind im Vergleich zum letzten Jahrhundert deutlich seltener geworden. „Schwarze Flecken“ im Watt, Giftalgenpest und selbst exorbitante Schaumalgen-Berge am Strand kamen lange nicht mehr vor. Dafür sind Seegraswiesen ins Watt zurückgekehrt. Beim Landschaftsschutz gelangen recht gute Fortschritte durch Besucherlenkungsmaßnahmen und Widerstände gegen eine ausufernde Bebauung. Auch das eine Leistung der vielen hartnäckigen Naturschützer, die dem Image der Insel heute zu Gute kommt.

Auf dieser grundlegenden Leistung von Umweltverbänden, Umweltpolitik und -behörden der vergangenen dreißig Jahre spielt sich der heute immer mehr boomende Nordseetourismus ab. Andere Probleme rückten im neuen Jahrhundert in den Vordergrund: Überfischung, Einwanderung fremder Arten, Offshore-Industrieausbau, Mikroplastik, Unterwasserlärm und Klimawandel. Themen, die für den Fremdenverkehr kaum relevant sind, weil sie von Gästen nicht störend wahrgenommen werden. Eine Umweltbewegung im Sinne der 80er Jahre gibt es für die Nordsee daher nicht mehr – weder auf Sylt noch küstenweit. Protestpotenzial wird heute im Internet ausgelebt: Menschenketten sind out, Protestklicks am PC sind in – auch wenn sie in der Wirkung vermutlich nicht so eine Durchschlagskraft wie echte Aktionen auf der Straße haben.

Ein Ziel, das schon 1988 formuliert wurde, Sylt frei von Plastiktüten zu bekommen, ist bis heute nicht erreicht worden. Auch alle Versuche, den Autoverkehr auf der Insel zu reduzieren, sind am Widerstand oder mangelnder Entschlusskraft Sylter Entscheidungsträger und Unternehmer gescheitert.

Die Zahl der Gäste hat sich seit 1988 mehr als verdoppelt (1988 berichtet der „Spiegel“ von 400 000 Gästen, heute sind es ca. 900 000 bei 7 Millionen Übernachtungen). Das „Rad des Umsatzes“ dreht immer schneller. Dank einer zweiten Autozugfirma werden immer mehr Fahrzeuge auf die Insel transportiert. Sanfte Mobilitätsangebote sind rar. Der Flugverkehr mit großen Düsenmaschinen nach Sylt ist enorm gewachsen. Hinsichtlich des Klimaschutzes stellt ein Gutachten der Insel schlechte Noten aus und der Ausverkauf der Inseldörfer schreitet voran.



Und das Fazit ...





Der Wille, Natur, Umwelt und Originalität der Insel nachhaltig zu bewahren und sich dafür zu engagieren, ist auf Sylt bei vielen Entscheidungen und Trends nicht wirklich überzeugend erkennbar. Gutachten gibt es einige, doch die werden nicht effektiv umgesetzt.

Letztendlich liegt das wohl an der ausschließlichen Fixierung auf das „lineare Prinzip“, wie es Michael Müller, Staatssekretär a. D., kürzlich bei einer Sylter Veranstaltung zum Klimawandel ausdrückte: „Solange gesellschaftlich das Wachstumsprizip Maßstab aller Dinge bleibt, wird es keinen Klimawandel geben“, sagte der Vorsitzende der Naturfreunde.

Solange Gemeinden von ihren Tourismuseinrichtungen verlangen, den Erfolg nur über jährlich steigende wirtschaftliche Wachstumszahlen zu messen, wird sich in Sachen nachhaltigem Umwelt-, Natur- und Inselschutz (die historischen Stätten mit eingeschlossen) nicht viel ändern. Dabei wissen die Weisen zwischen Bhutan, Norwegen und Dänemark (Länder mit höchstem „Glücksindex“) doch längst, dass zum echten Lebens- und Urlaubsglück gerade das Unbezahlbare eines Wohlfühlortes gehört: Schöne Landschaft, intakte Natur und Umwelt, Gesundheit, Authentizität, Freundlichkeit und Geborgenheit. Sylter Strategiekreise und Gemeinden wären gut beraten, diesen „Glücks-Zielen“ höchste Priorität in ihren praktischen Planungen zu geben.