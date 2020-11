geld für Die sylter Kultur : Sven Lappoehn fordert für die Sölring Foriining die gleiche Unterstützung aller Gemeinden

Die Amtsgemeinden finanzieren den Heimatverein nach einem fairen Schlüssel mit. Die Gemeinde Sylt verweigert sich.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

04. November 2020, 18:43 Uhr

Die Entscheidung zur weiteren finanziellen Unterstützung der Sölring Foriining fiel auf der Sitzung des Sozialausschusses in Wenningstedt-Braderup am Dienstagabend nahezu einstimmig. Die Gemeinde hat sich dazu entschieden, dem Sylter Kultur- und Heimatverein mit über 2600 Mitgliedern jetzt doch den sogenannten „Einwohnerbezogenen Zuschuss“ für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 3 Euro pro Einwohner und Jahr zu gewähren. Damit beteiligt sie sich ebenso wie die weiteren Inselgemeinden an der Finanzierung der Museen des Vereins.

Weiterlesen: Wenningstedter verschieben finanzielle Unterstützung

Weiterlesen: Aktuelles von der Sölring Foriining

Fraglich geworden war die Zuschussgewährung, weil die Gemeinde Wenningstedt-Braderup sich mit Blick auf die zweite Leistung, den „Touristischen Zuschuss“, den eigentlich alle Tourismusbetriebe der Gemeinden gleichermaßen für die Arbeit der Sölring Foriining erbringen, ungerecht behandelt fühlte.

Der "Touristische Zuschuss" wird nach einem festen Schlüssel pro Gemeinde berechnet

Mit dem „Touristischen Zuschuss“ gleichen die Gemeinden die Erstattung aus, die die Sölring Foriining ihren Gästen bei dem Besuch eines ihrer vier Museen gewährt. Für jeden Gast, der auf ihrem Gebiet Quartier bezieht, entrichtet die jeweilige Gemeinde 60 Cent an den Verein. Dieser wiederum gewährt bei Vorlage der Gästekarte einen um zwei Euro vergünstigten Eintrittspreis. Mit dieser Maßnahme soll die Attraktivität der Gästekarte gesamtinsular gesteigert werden.

Doch das mathematische Rechenspiel des „Touristischen Zuschuss’“ betreiben die Amtsgemeinden reeller als die Gemeinde Sylt. Während die Amtsgemeinden den Bäderschlüssel zu Grunde legen und anteilig ihren Betrag entrichten, verweigert sich die Gemeinde Sylt dieser Berechnungsgrundlage. Argumentiert wird dieses nach Auskunft von Sven Lappoehn, Geschäfsführer der Sölring Foriining, durch rechtliche Hemmnisse: „Die Tourismusorganisationen der Gemeinden zahlen uns den Zuschuss. Im Fall der Gemeinde Sylt wäre das also der Insel Sylt Tourismus Service (ISTS). Dessen Geschäftsführer Peter Douven argumentiert jedoch, dass das Geld, das der ISTS erwirtschaftet, lediglich in Eigenbetriebe investiert werden dürfe. Anstatt der anteiligen Zahlung in Höhe von 19 500 Euro für das vergangene Jahr haben wir eine Summe von 9500 Euro gekoppelt an die Durchführung von diversen Veranstaltungen bekommen.“

Weiterlesen: Gemeinde Sylt will Heimatverein unterstützen

Natürlich ist dem Verein klar, dass es sich hierbei um einen ansehnlichen Betrag handelt. Doch das Gebot der Fairness mit Blick auf alle Gemeinden, die nicht willkürlich eine Summe festsetzen, sondern diese nach dem Bäderschlüssel berechnen, wird damit verletzt. Das war für die Gemeinde Wenningstedt-Braderup der Grund, der Sölring Foriining zunächst weitere finanzielle Unterstützungen zu verweigern. „Es ist nachvollziehbar, dass Wenningstedt-Braderup eine faire Beteiligung aller Gemeinden fordert“, räumt Sven Lappoehn. Dann fährt er fort:

Unser Verein ist nicht der richtige Austragungsort für eine solche Diskussion. Das können nur die Gemeinden untereinander regeln. Sven Lappoehn

Also eine Aufgabe für die Kommunalpolitik, die gerade in den letzten Wochen das gesamtinsulare Miteinander auf Augenhöhe propagiert hat. „Mir ist nicht bekannt, inwieweit die politischen Gremien der Gemeinde Sylt über diesen Sachverhalt überhaupt informiert sind“, ergänzt der Geschäftsführer. „Von unserer Seite ist das letzte Mal Mitte September eine umfassende, schriftliche Information an den Bürgervorsteher und die Büroleitung ergangen“, erläutert Sven Lappoehn und fährt fort: „Rein theoretisch sollten alle Politiker über den Sachstand informiert sein. Gesellschafter des ISTS ist schließlich die Gemeinde Sylt, Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Nikolas Häckel.