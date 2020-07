Syltbuch “Ozelot und Friesennerz“ : Susanne Matthiesen:„Die Insel wird zu Tode geliebt“

Sylter Erfolgsautorin zu den Reaktionen auf ihren Roman, der die Bestenlisten stürmt.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

08. Juli 2020, 13:52 Uhr

Vor gut drei Wochen stellte die Sylter Rundschau das Buch „Ozelot und Friesennerz“ von Susanne Matthiessen vor. Zeitgleich erschien auch ein Interview mit der gebürtigen Sylterin, das Michael Stitz mit ihr führte. Er kennt Susanne Matthiessen aus gemeinsamen Berufsjahren beim Radio. Jetzt hat er sie erneut zu dem Buch, den Reaktionen darauf und der Diskussion um die touristische Entwicklung Sylts befragt.

Susanne, dein Buch war kaum auf den Markt, da war die erste Auflage sofort ausverkauft. Mittlerweile ist die 7. Auflage im Druck. Große, überwiegend positive Besprechungen in der überregionalen Presse, Interviews in Radio und Fernsehen, ganz frisch auf Platz 4 der Spiegel-Bestenlisten - das mediale Echo auf dein Buch ist gewaltig. Hast du das erwartet?

Ich hatte schon mit großem Interesse der Insulaner gerechnet und auch mit einer gewissen Resonanz langjähriger Syltfans. Es ist nach sehr langer Zeit das erste „authentische“ Sylt-Buch, geschrieben aus der Perspektive einer echten Einheimischen. Aber dass dieser Roman selbst bei Literaturkritikern des Feuilletons verfängt und als lesenswert eingestuft wird, das hat mich dann schon überrascht.

Ist der Erfolg auch und vor allem auf den Schauplatz deines Romans, nämlich Sylt, zurückzuführen?

Dass sich Sylt-Krimis und Sylt-Lovestories gut verkaufen, ist bekannt. Die Insel eignet sich ganz offenbar hervorragend als Kulisse für jede Art von Fiktion. Sylt ist eine „Jahrhundertmarke“. Da entstehen sofort Bilder im Kopf. Dieser Effekt hilft natürlich auch meinem Buch. Aber das stand für mich nicht im Vordergrund.

Welche Reaktionen auf das Buch hast du erwartet und welche haben dich überrascht?

Wegen Corona musste der Erscheinungstermin um zehn lange Wochen verschoben werden. Viele Sylter und Sylterinnen wussten, dass das Buch kommen wird. Da schossen wilde Gerüchte ins Kraut, ich wurde befragt: „Stimmt es, dass du behauptest…“ In die DNA aller Sylter ist schließlich die Verschwiegenheit eingeschrieben. Maximale Freiheit für unsere Gäste und kein Wort nach draußen. Wie dieses System funktioniert, das habe ich in meinem Buch abgebildet, ohne es zu verraten. Überrascht hat mich, dass so viele Sylter gerade den sehr kritischen Teil über den Ausverkauf der Insel als eine Art Befreiungsschlag empfunden haben. Es gibt dazu reihenweise positive Zuschriften, die mich über meine Internetseite und über Social Media erreichen. Und nur ganz wenig negative. Überrascht hat mich aber auch, dass mir so viele Insulaner geradezu perplex bescheinigen, unsere Lebens- und Gefühlswelt der 60er und 70er Jahre so treffsicher eingefangen zu haben. Das ist das größte Lob und bedeutet mir mehr als eine Bestseller-Platzierung.

Es geht um deine Kindheit und Jugend auf Sylt also um die 1960er bis 1980er Jahre. Eine Zeit, in der große gesellschaftliche Entwicklungen, Unruhen und Neuorientierungen stattfanden – Stichwort „sexuelle Revolution“, die sogenannten 68er und ihr Kampf gegen die Autoritäten oder die Emanzipation der Frauen. Sylt wirkt da wie ein Brennglas und zugleich wie unberührt von alledem, weil es hier um Party, Promis, Vermehrung von Reichtum und Wohlstand und weniger um Reflexion und Erhalt von Werten ging. Richtig beschrieben?

Wir sind und waren schon immer das Sommerhaus der Nation. Nirgends war die alte westdeutsche Republik lebendiger als hier. Die Gäste ließen es sich gut gehen, gestern wie heute. Und wir Sylter hatten schon immer alle Hände voll zu tun, das perfekte Umfeld dafür zu schaffen, damit sich unsere Gäste in alle Richtungen wohlig ausstrecken können. Motto: Fürchte nicht den Tod, sondern das schlechte Leben. Wenn man diesen Überfluss ständig vor der Nase hat, also dieses vermeintlich „gute Leben“, das mit Geld erkauft wird, kommen einem die eigentlichen Werte wie Solidarität, Zusammenhalt, Treue, Wahrhaftigkeit, Rücksichtnahme seltsam antiquiert und wie aus einer anderen Welt vor.

In deinem Buch beklagst du die touristische Entwicklung auf der Insel. Beginnt die schon in den Jahren deiner Kindheit?

Ich habe ein bisschen in den Archiven gestöbert und alte Ausgaben der Sylter Rundschau gelesen, da ist schon 1971 davon die Rede, dass dieses „Stoßstange an Stoßstange“ so nicht weitergehen kann. Verrückt, oder? Schon vor 50 Jahren hat man sich über touristische Fehlentwicklungen beklagt. Und da waren es doch noch paradiesische Zustände verglichen mit heute. Aber der Tourismus an sich ist nicht unser Problem. Unser Problem ist die Verdrängung der angestammten Bevölkerung.

Gerade deine Kritik an der Entwicklung Sylts hat einige in den Medien und auf der Insel animiert, sich jetzt ebenfalls kritisch zur Inselentwicklung äußern. Nun ist diese Kritik nicht neu, hat aber bisher nicht zu radikalen Veränderungen geführt. Wie schätzt du die momentane Stimmung auf der Insel gegenüber möglichen Veränderungen in der touristischen Entwicklung ein?

Ausgerechnet der Shutdown wegen der bedrohlichen Pandemie hat den Insulanern in jeder Beziehung schmerzlich vor Augen geführt, was der Tourismus und der Ausverkauf von Grund und Boden aus uns Syltern und dem Naturwunder, das wir bewohnen, gemacht hat. Die Insel wird zu Tode geliebt. Niemand will das. Es ist vollkommen legitim, von den Inselpolitikern endlich einzufordern, wofür wir sie gewählt haben: sich um das große Ganze zu kümmern. Ein tragfähiges Zukunftskonzept vorzulegen. Die parteipolitischen Kleinkriege sind zum Fremdschämen.

Tourismus ist die existenzielle Grundlage der Insel und ihrer Bewohner. Wie radikal dürfen da Veränderungen ausfallen, ohne diese Existenzgrundlage zu zerstören?

Begrenzung bedeutet nicht Zerstörung. Wenn ein Campingplatz voll ist oder ein Hotel ausgebucht, dann wird doch niemand kaputt gemacht. Jedes neue Gästebett, jedes neue Appartement bedeutet Zuwachs und mehr Belastung. Soll das ewig so weitergehen? Begrenzung ist nicht radikal. Begrenzung ist existenziell auf einer Insel, die sich nicht ausdehnen kann.

Du bist gebürtige Sylterin, lebst überwiegend in Berlin, hast aber auf Sylt Immobilien. Wie gehst du damit um? Vermietest du an Feriengäste?

Als echte Sylterin vermiete ich natürlich! Das liegt in meinen Genen. Aber Spaß beiseite. Im nächsten Jahr steige ich um auf Festvermietung. Muss sein.

Kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder auf Sylt zu leben?

Die Insel habe ich nie verlassen. Wenn ich von meinem „Zuhause“ spreche, ist immer Sylt gemeint. Selbst wenn ich in Berlin, Köln oder Hamburg ein Fernsehprojekt betreue, dann bin ich in Gedanken auf der Insel.