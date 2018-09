Kino im Kuirsaal³ : Surf-Filmabend in Wenningstedt

Am Dienstagabend wird in Wenningstedt der Film "Andy Irons – Kissed by God" gezeigt.

von shz.de

30. September 2018, 17:08 Uhr

Anfang der 2000er war Andy Irons (Foto) einer der besten Surfern der Welt. Von 2002 bis 2004 gewann er drei Weltmeister-Titel und dominierte Kelly Slater. Doch mit dem Erfolg kamen auch die Probleme: Drogenkonsum, Partys, Größenwahn und Selbstzweifel. Das Leben als Superstar und die Dauerfehde mit Kelly Slater nagten zunehmend an ihm. Er nahm 2009 eine Auszeit, kehrte 2010 zurück und gewann den Tahiti Pro. Im Oktober 2010 wurde Andy Irons tot in einem Hotelzimmer in Texas gefunden. Der Film „Andy Irons – Kissed by God“, der am Dienstag, 2. Oktober, um 20 Uhr im Kursaal³ gezeigt wird, erzählt die Geschichte des Lebens und des Todes eines der größten Surfer aller Zeiten. Die Karten gibt es für 9 Euro an allen insularen Vorverkaufsstellen, im Internet und an der Abendkasse.