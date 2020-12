Supermärkte am Sonntag dicht

Westerland | Supermärkte auf Sylt haben am kommenden Sonntag geschlossen. Grund dafür ist, dass das Land Schleswig-Holstein am Donnerstag die sogenannte Bäderregelung aufgehoben hatte. Zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen müssen diese Geschäfte jetzt sonntags bis zum 10. Januar geschlossen bleiben. Die Sonntags-Öffnung vom 17. Dezember an wäre sonst in fast 100 Tourismusorten im Land erlaubt gewesen.