Süße Genüsse

Avatar_shz von Wiebke Stitz

19. Juni 2020, 19:16 Uhr

Heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema für all die Naschkatzen unter uns: Welchen Wein wähle ich denn zu den süßen Genüssen?

Grundsätzlich haben wir bei Süßspeisen zwei Möglichkeiten, in welche Richtung wir

gehen wollen. Wir können Süße prima komplementieren, indem wir auch einen Wein mit

einem gewissen Süßegrad wählen. Wir kennen das zum Beispiel von einem sehr fruchtigen Shiraz, der zwar technisch gesehen trocken ist, aber eben nicht so wirkt. Damit können wir spielen, wenn wir Regeln beachten. Der Wein sollte beim Süßevergleich nicht weit hinter dem Gericht liegen, sondern eher sogar etwas über ihm. Wenn wir mit Fruchtextraktnoten arbeiten, sollten wir in Farben denken. So passt ein nach kandierter Ananas (gelb) schmeckender Wein nicht unbedingt ideal zu Roter Grütze (rot).

Wer nicht noch mehr Zucker dazu geben möchte, nimmt den anderen Weg und setzt auf Kontrast. Das funktioniert besonders bei Schokolade.

Frische Frucht als Gegenpol zur bitteren Kakaosüße funktioniert sehr gut. Dazu kommt

der Effekt, dass die Säure des Weins durch die Cremigkeit der Schoki schneidet. So

entsteht ein doppelter Effekt. Interessant ist dabei, dass wir bei Schokolade mit Wein

immer direkt an Rotwein denken, obwohl in den meisten Fällen tatsächlich ein Weißer

den besseren Job machen würde.

Nur die wirklich bitteren dunkelbraunen Sorten mit

hohem Kakaogehalt profitieren tatsächlich von der Opulenz eines Rotweins. Alles, was sich aber im Bereich Milchschokolade bis hin zu weißen Tafel bewegt, wird den geeigneteren Partner im weißen Bereich finden.

Der Joker im Begleiten von süßen Speisen ist, wie so oft, der Rosé. Ob als Stillwein oder

in Form eines Schaumweins, der passt sich einfach echt gut an. Rosé hat von allem etwas, ist also ein guter Kompromiss. Säure, ab er nicht zu viel. Früchte in rot und goldgelb und dazu noch einen leichten Schmelz, ohne zu schwer zu wirken. Das passt von Crème Brûlée bis zum Schokoladenfondue. Also am besten immer einen Kühlschrank voll bereithalten.